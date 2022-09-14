Esra Ezmeci'ye gelen yatak sorusu şaşkına çevirdi! "Kocam cinsellik sırasında..."

Hafta içi her gün FOX TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor. En son dün akşam yaptığı soru-cevapta, "Kocam cinsellik sırasında uyuya kalıyor. Dürtünce devam ediyor." sorusu görenleri şaşkına çevirdi.

Ezmeci, gelen soruya, "Belki farklı bir nörolojik problem de olabilir. Bir doktora gözükmesi doğru olur." yanıtını verdi.