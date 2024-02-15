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  4. Esra Ezmeci'ye katılan kadın "Eşimin abisiyle birlikte oldum" deyip anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı

Esra Ezmeci'ye katılan kadın "Eşimin abisiyle birlikte oldum" deyip anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.02.2024 11:37 | Son Güncelleme:
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Esra Ezmeci kendisine gelen mesajları paylaşmasıyla olduğu kadar programına katılanların itiraflarıyla da gündeme geliyor. Yeni Baştan programına konuk olan kadın eşini abisiyle aldattığını itiraf edip anlattıklarıyla şoke etti.

Klinik psikolog Esra Ezmeci'nin Yeni Baştan programına konuk olan bir kadın anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı. 10 yıllık evli olduğunu söyleyen Gönül Hanım bundan 5 yıl önce başlayan ilişkisini anlattı.

Esra Ezmeci'ye konuk olan Gönül Hanım "Eşim askeydeyken benim eşimin abisiyle bir birliktelik yaşadım" deyince Ezmeci şoke oldu ve "Nasıl oldu bu durum?" dedi.


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ESRA EZMECİ KENDİNİ TUTAMADI

Gönül Hanım ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"O an ben bir boşluktaydım Eşimin abisi de eşiyle sorunları vardı o anda ben eşim askerdeyken de yani ilgilendi bayağı bir benimle ben de bu ilgisinden dolayı çok etkilendim. bunu söylemek çok zor geliyor bana Esra Hanım biliyorum herkes beni belki de bunu söyledikten sonra çok yargılayacaklar eleştirecekler ama dayanamadım artık..."

Esra Ezmeci konuğunu sorularla rahatlatarak konuyu anlatması için teşvik etti. Gönül Hanım "Bayağı bir ilgileniyordu ben de bundan etkilendim, ben ilk çocuğumun da Orhan'dan olabileceğini düşünüyorum" diyerek şoke etti. Psikolog Ezmeci "Aaa" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

ABİ KARDEŞLE ŞOKE EDEN İLİŞKİ

ABİ KARDEŞLE ŞOKE EDEN İLİŞKİ

Gönül Hanım devamında şunları söyledi:

"Eee o dönem eşimle bir ilişkim olmuştu ama Orhan'la da olmuştu. Askerden önce başlamıştı, eltimle altlı üstlü oturuyoruz. Eşimle aram iyi değilken Orhan'dan ilgi gördüm. Hem eşimle hem de Orhan ile bir ilişkim oldu evlenmeden önce..."

"ELTİMLE DE ARAM ÇOK İYİ"

"ELTİMLE DE ARAM ÇOK İYİ"

Esra Ezmeci ise "Hiç vicdani yük hissetmiyor mu kendini hain gibi hissetmiyor mu?" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. Gönül Hanım "Yengemle de aram çok iyi eltim yani eltimi de seviyorum, kendimi çok kötü hissediyorum" dedi.

Gönül Hanım ikisini birden bırakmak istediğini söylerek "Ben böyle bir insan değilim. Vicdanım rahat etmiyor" dedi. Genç kadın henüz DNA testi yaptırmadığını da söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Ezmeci gönül ele
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