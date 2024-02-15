Esra Ezmeci'ye katılan kadın "Eşimin abisiyle birlikte oldum" deyip anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı

Gönül Hanım ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"O an ben bir boşluktaydım Eşimin abisi de eşiyle sorunları vardı o anda ben eşim askerdeyken de yani ilgilendi bayağı bir benimle ben de bu ilgisinden dolayı çok etkilendim. bunu söylemek çok zor geliyor bana Esra Hanım biliyorum herkes beni belki de bunu söyledikten sonra çok yargılayacaklar eleştirecekler ama dayanamadım artık..."