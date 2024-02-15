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Prof. Dr. Mustafa Karataş "Yatak yorgan ayırdık" diyen seyirciye yanıtıyla gündem oldu! Sunucudan "Hocam" uyarısı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.02.2024 14:43 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Mustafa Karataş, Muhabbet Kapısı programında gelen soruları yanıtlıyor. İlahiyatçı Karataş erkek bir seyircinin yayına bağlanarak "Yatağı yorganı ayırdık" demesine verdiği yanıtla dikkat çekti.

Prof. Dr. Mustafa Karataş "Yatak yorgan ayırdık" diyen seyirciye yanıtıyla gündem oldu! Sunucudan "Hocam" uyarısı

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Muhabbet Kapısı'na gelen sorular zaman zaman gündem oluyor. Son olarak yayına katılan bir erkek seyirci sorusuyla ünlü ilahiyatçıyı şaşırttı.

Yayına bağlanan seyirci "Hocam ben 30 yıllık evliyim evde huzur yok hani idare idare
ik tane oğlum var eve gidiyorum eşimin suratı asık oluyor. Hani bende de var bende yok değil kendi hatalarım da çok. Yatağı yorganı ayırdık affedersin. Eee bana dedi ki ben seni sevmiyorum dedi. O zaman dedim sevmiyorsan bundan sonra sen benim bacım gibisin dedim yatak yorgan ayrı senelerdir ayrı yatıyoruz" dedi.

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Prof. Dr. Mustafa Karataş "Sen şimdi boşanmak mı istiyorsun?" deyince seyirci "İmam nikahımız var mı yok mu onu soracağım, ya resmi resmi nikahımız var şu anda ama yatak yorgan ayrı" dedi.

TYUTYUT

SUNUCU MÜDAHALE ETTİ

Karataş ise 'yatak yorgan ayrı' sözünün tekrarlanması karşısında kendini tutamayarak "Yatak yorgan fazla demek ki" diyerek dikkat çekti. O sırada Nursel Tozkoparan "Hocam" diyerek müdahale etti.

Prof. Dr. Mustafa Karataş ayrı odada yatmanın nikahı düşürmeyeceğini söyledi. İlahiyatçı "sen benim bacım gibisin" sözlerinin haram olduğunu ifade ederek "Siz sabredin yorganları birleştirin" deyince stüdyoda herkes güldü.

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