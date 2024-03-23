Estetik ameliyatı 9 saat sürdü! Selen Görgüzel yapılan tüm işlemlere bakın kadar ödemiş?

Selen Görgüzel hem yorumlarıyla hem de iddialı tarzlarıyla gündemde kalmayı başarıyor.
Oyuncu Hamdi Alkan'ın eski eşi olan şarkıcı Selen Görgüzel, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.
Görgüzel, son olarak 'Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor' açıklamasıyla uzun süre gündemde kalmıştı.
Gençleşmek için sünnet derisinden kök hücre bakımı yaptıran 45 yaşındaki Görgüzel, bu kez bıçak altına yattı.
Tüm yüz germe, gıdı ve göz kapağı ameliyatı olan Selen Görgüzel’in bu işlemleri tam olarak dokuz saat sürdü.
Müge Dağıstanlı'nın haberine före, ünlü ismin ameliyatı 700 bin liraya mal oldu. Görgüzel, “Sonuçtan memnunum, 70’e kadar idare ederim” dedi.