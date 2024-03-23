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Estetik ameliyatı 9 saat sürdü! Selen Görgüzel yapılan tüm işlemlere bakın kadar ödemiş?

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
23.03.2024 13:54
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Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel açıklamaları ve iddialı paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Şarkıcı bu kez yaptırdığı estetik ameliyatla gündeme geldi. İddiaya göre tam 9 saat süren ameliyat 700 bin liraya mal olmuş.

Selen Görgüzel hem yorumlarıyla hem de iddialı tarzlarıyla gündemde kalmayı başarıyor.

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AMELİYATA 700 BİN LİRA ÖDEDİ

Oyuncu Hamdi Alkan'ın eski eşi olan şarkıcı Selen Görgüzel, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Görgüzel, son olarak 'Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor' açıklamasıyla uzun süre gündemde kalmıştı.

Gençleşmek için sünnet derisinden kök hücre bakımı yaptıran 45 yaşındaki Görgüzel, bu kez bıçak altına yattı.

Tüm yüz germe, gıdı ve göz kapağı ameliyatı olan Selen Görgüzel’in bu işlemleri tam olarak dokuz saat sürdü.

Müge Dağıstanlı'nın haberine före, ünlü ismin ameliyatı 700 bin liraya mal oldu. Görgüzel, “Sonuçtan memnunum, 70’e kadar idare ederim” dedi.

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Selen Görgüzel Hamdi Alkan hamdi ele
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