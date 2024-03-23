MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bergen'in katili Halil Serbest tazminat davasını kaybetti!

Bergen'in katili Halil Serbest tazminat davasını kaybetti!

23.03.2024 12:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Bergen'i 30 yaşındayken 6 kurşunla öldüren Halis Serbest, Bergen filminin yapım şirketine "kişilik haklarına saldırı" iddiasıyla tazminat davası açmıştı. Serbest, yaklaşık 2 yıl önce 300 bin liralık açtığı tazminat davasını kaybetti. Serbest'in avukatı, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.

Bergen'in katili Halil Serbest tazminat davasını kaybetti!

Eşi Halis Serbest, tarafından 14 Ağustos 1989'da 6 kurşunla öldürülen Bergen'in yaşamı, 4 Mart 2022'de vizyona giren filmle yeniden gündeme geldi.

'Acıların Kadını' olarak tanınan Bergen'in filminin gösterimi, Halis Serbest’in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde iptal edildi. Film gösteriminin iptali, oyuncular, senaristler ve sinemaseverlerin tepkisine neden oldu.

Bu detayları ilk kez anlattı: ‘Milletvekilliğinden çok para kaybettim’ Bu detayları ilk kez anlattı: ‘Milletvekilliğinden çok para kaybettim’

bergen

"BENİ ÖCÜ OLARAK GÖSTERDİLER"

Halis Serbest, ölüm tehditleri aldığını, rızası olmadan filmin çekildiğini ve kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu öne sürüp, filminin yapımcısı Orchestra Content’e yaklaşık 2 yıl önce 300 bin liralık tazminat davası açtı. Kozan 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Orchestra Content’in avukatı Hande Fırat, kamuya mal olmuş bir sanatçının hem sanatının hem de yaşadıklarının konu edildiğini ifade etti. Filmde, davacı Halis Serbest'in ismine yer verilmediğini, bu nedenle haksız ve mesnetsiz olduğunu belirttiği davanın reddini istedi. Halis Serbest ise "Bu filmde beni öcü olarak gösterdiler. Kesinlikle gerçeği yansıtmıyor" dedi.

image (9)

image (10)
Davanın karar duruşmasında bilirkişi raporlarını inceleyen mahkeme, Serbest'in kişilik haklarına saldırı olmadığına hükmetti. Serbest'in avukatı, kararı istinafa taşıyacaklarını açıkladı.
Bu içerik Ceylan Yıldız tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağırsak ameliyatı olmuştu! Taburcu olduBağırsak ameliyatı olmuştu! Taburcu oldu
Sevenlerini üzdü! Son durağı huzurevi oldu Sevenlerini üzdü! Son durağı huzurevi oldu
Ölüm haberi yasa boğmuştu! Duygusal vedaÖlüm haberi yasa boğmuştu! Duygusal veda
Anahtar Kelimeler:
Bergen Halis Serbest yaşında söyledi
En Çok Okunan Haberler
Korkunç vahşette yeni görüntüler ortaya çıktı!

Korkunç vahşette yeni görüntüler ortaya çıktı!

Şehir efsanesi oldu, dilden dile yayıldı! Yardım kömürlerinin içinden altın mı çıkıyor? Paketi açan kuyumcuya koşuyor

Şehir efsanesi oldu, dilden dile yayıldı! Yardım kömürlerinin içinden altın mı çıkıyor? Paketi açan kuyumcuya koşuyor

AK Partili adaya ve ailesine tekme tokat saldırı! Şehirde sükûnet çağrısı yapıldı

AK Partili adaya ve ailesine tekme tokat saldırı! Şehirde sükûnet çağrısı yapıldı

İşe gitmek için uyandı, ayağa kalkamayınca grip sandı!

İşe gitmek için uyandı, ayağa kalkamayınca grip sandı!

Türk ve Afrikalı öğrencilerle ilgili 'cinsel ilişki' iddiası ortalığı karıştırdı

Türk ve Afrikalı öğrencilerle ilgili 'cinsel ilişki' iddiası ortalığı karıştırdı

İmza şartı getirilmişti! Gazetecileri görünce karakola girmeden kaçtı

İmza şartı getirilmişti! Gazetecileri görünce karakola girmeden kaçtı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.