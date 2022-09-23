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  4. Estetik yaptırmıştı! Yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz'dan itiraflar: Burnumu ve kulağıma...

Estetik yaptırmıştı! Yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz'dan itiraflar: Burnumu ve kulağıma...

23.09.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinin mutfağında çektiği yemek videolarıyla kısa sürede fenomen haline gelen Taha Duymaz estetik yaptırınca gündem olmuştu. Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz katıldığı programda samimi açıklamalar yaptı. Duymaz konuşmasında estetikle ilgili pişmanlığını dile getirdi ve içini döktü.

Köy evindeki mutfağında yaptığı yemek videolarıyla sosyal medyada dikkat çeken fenomen Taha Duymaz’ın son hali gündemdeydi. Kulaklarına ve burnuna estetik yaptırarak değişen Taha Duymaz Gökhan Çınar'ın Z Kuşağı programına konuk oldu.

Estetik yaptırmasıyla ilgili konuşan Taha Duymaz "Şu an mutluyum ama sosyal medya kullanmasaydım burnuma ve kulağıma dokunmazdım. Sürekli kulağımla burnumla ilgili kötü yorumlar alıyordum çok zorbalık çektim. Ben yaptırdıktan sonra şunu anladım 'keşke yapmasaydım' dedim. İnsanların lafıyla hareket etmek istemiyorum" dedi.

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Duymaz yaşadığı zorlu çocukluğunu anlattı. Duymaz "Sosyal medya fenomeni olmadan önce devlet yardım verdi. 14 kişiye 800 TL ile geçirmeye başladık" diyerek yaşadıkları zorlukları şöyle ifade etti:

"AÇ KALDIĞIMIZ ZAMANLAR OLDU"

"Aç kaldığımız zamanlar oldu 12 kardeş olup 2 kişinin okuyabilmesi çok zor. Annem çok çabaladı, evde aç annemin yemek getirmesini beklerdik. 4. sınıfta okulu bıraktım."

Taha Duymaz "Takipçilerimden başka kimsenin beni sevdiğini düşünmüyorum" dedi. Sevgi ve şefkate ihtiyacı olduğunu söyleyen fenomen "Yanlış anlaşılmaktan sıkıldım" dedi.

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"Çok yüklü miktarlarda para kazanmadım" diyen fenomen konuşmasının devamında
"Evin ihtiyaçlarını almaya yetti" dedi.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Taha Duymaz sosyal medya ele aktan
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