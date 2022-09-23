Hangi Duy Beni Karakterisin?

1/8 Arkadaşlık senin için ne ifade ediyor? Arkadaşlarım benim her şeyim. Arkadaşlarımı korurum ama işlerine de çok karışmam. Arkadaşlarım beni ilgilendirmez. Bazı zamanlarda çıkarlarıma göre onları kullanırım. Arkadaşlık mı? Aşk yok mu aşk? Aşkım için arkadaşlarımı harcayabilirim. Bu durumda çok da önemli değil sanırım. Hiçbir cevap benim için arkadaşlığın ifadesi değil. Arkadaşlarımın başına gelen şey benim de başıma gelmiş sayılır. Arkadaşlık çok da alakalı olduğum bir ilişki değil. Arkadaşlarımdan öyle kazıklar yedim ki düşünemiyorum ne ifade ettiğini.

2/8 Sevdiğin kişi senden değil de bir başkasından hoşlanıyor… Nasıl bir tepki verirsin? Sevdiğim kişi benden başkasından hoşlanamaz! Sevdiğim kişinin hoşlandığı kişiyi tanıyorsam düşmanla plan yaparım yine de ona yedirmem. Sevdiğim kişi nasıl mutlu olacaksa öyle mutlu olsun. Ben uzaktan da izlerim. Biz o yollardan geçeli çok oldu... Sevdiğim kişi de beni seviyor. Zaten imkânsız bir aşktı. Aşk mı?

3/8 Seni biraz tanıyalım… Cinsiyetin nedir? Kadın Erkek Fark Eder mi?

4/8 Karakterini tek bir kelime ile özetle desek? Cesur Sinsi Âşık Sakin Çıkarcı Düşünceli Sinirli Rahat Bunlardan hiçbiri.

5/8 Lisede nasıl biriydin? Romantik Yardımsever Sinirli ve agresif Sessiz sakin Popüler Havalı Hepsi Hiçbiri

6/8 Senin için en önemli şey nedir? Benim için en önemli şey sevmek ve sevilmektir. Beni için en önemli şey arkadaşlıklardır. Popülerlikten daha önemli bir şey mi var? Sevdiğim insan benim için bu hayattaki her şeyden daha önemlidir. Ailemden önemli bir şey yok. Hiçbiri

7/8 En yakın arkadaşın hangi özelliğe sahip? Düşünceli ve yardımsever. Sakin ve güçlü. Popüler, herkes onu tanır. Kendi hâlinde bir insan. Kimseye karışmaz. Zaman zaman çok agresif olabiliyor. Hepsi Hiçbiri