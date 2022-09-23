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Hangi Duy Beni karakterisin?

20.09.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların gözde dizisi Duy Beni dizisini izliyorsun değil mi? Özellikle sosyal medyanın dilinden düşmeyen Duy Beni dizisinde oynuyor olsaydın hangi karakter olurdun? Bu sorunun cevabını en az biz de senin kadar merak ediyoruz.

Hangi Duy Beni karakterisin?

İşte senin için hazırlanmış eşsiz bir test! "Duy Beni" dizisindeki hangi karakter olduğunu merak ediyorsan zaman kaybetmeden teste başlayalım!

Hangi Duy Beni Karakterisin?

1/8

Arkadaşlık senin için ne ifade ediyor?

Arkadaşlık senin için ne ifade ediyor?
Arkadaşlarım benim her şeyim.
Arkadaşlarımı korurum ama işlerine de çok karışmam.
Arkadaşlarım beni ilgilendirmez. Bazı zamanlarda çıkarlarıma göre onları kullanırım.
Arkadaşlık mı? Aşk yok mu aşk?
Aşkım için arkadaşlarımı harcayabilirim. Bu durumda çok da önemli değil sanırım.
Hiçbir cevap benim için arkadaşlığın ifadesi değil.
Arkadaşlarımın başına gelen şey benim de başıma gelmiş sayılır.
Arkadaşlık çok da alakalı olduğum bir ilişki değil.
Arkadaşlarımdan öyle kazıklar yedim ki düşünemiyorum ne ifade ettiğini.
2/8

Sevdiğin kişi senden değil de bir başkasından hoşlanıyor… Nasıl bir tepki verirsin?

Sevdiğin kişi senden değil de bir başkasından hoşlanıyor… Nasıl bir tepki verirsin?
Sevdiğim kişi benden başkasından hoşlanamaz!
Sevdiğim kişinin hoşlandığı kişiyi tanıyorsam düşmanla plan yaparım yine de ona yedirmem.
Sevdiğim kişi nasıl mutlu olacaksa öyle mutlu olsun. Ben uzaktan da izlerim.
Biz o yollardan geçeli çok oldu...
Sevdiğim kişi de beni seviyor.
Zaten imkânsız bir aşktı.
Aşk mı?
3/8

Seni biraz tanıyalım… Cinsiyetin nedir?

Kadın
Erkek
Fark Eder mi?
4/8

Karakterini tek bir kelime ile özetle desek?

Cesur
Sinsi
Âşık
Sakin
Çıkarcı
Düşünceli
Sinirli
Rahat
Bunlardan hiçbiri.
5/8

Lisede nasıl biriydin?

Lisede nasıl biriydin?
Romantik
Yardımsever
Sinirli ve agresif
Sessiz sakin
Popüler
Havalı
Hepsi
Hiçbiri
6/8

Senin için en önemli şey nedir?

Benim için en önemli şey sevmek ve sevilmektir.
Beni için en önemli şey arkadaşlıklardır.
Popülerlikten daha önemli bir şey mi var?
Sevdiğim insan benim için bu hayattaki her şeyden daha önemlidir.
Ailemden önemli bir şey yok.
Hiçbiri
7/8

En yakın arkadaşın hangi özelliğe sahip?

Düşünceli ve yardımsever.
Sakin ve güçlü.
Popüler, herkes onu tanır.
Kendi hâlinde bir insan. Kimseye karışmaz.
Zaman zaman çok agresif olabiliyor.
Hepsi
Hiçbiri
8/8

Kaç yaşındasın?

18 yaş altı
18-24
24-34
34-44
45+

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Anahtar Kelimeler:
Duy Beni dizisi Personality Quiz eğlence
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