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  4. Estetiklere doyamayan Seda Sayan kaslı vücudunu gösterdi!

Estetiklere doyamayan Seda Sayan kaslı vücudunu gösterdi!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
10.02.2024 20:18 | Son Güncelleme:
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Seda Sayan genç görünmek için yaptırdığı estetik operasyonlar ile gündemden düşmüyor. Fotoğraflarına yaptığı shoplarla ve estetik operasyonlarla adından söz ettiren Seda Sayan son estetiği ile sosyal medyayı salladı.

Daha genç görünmek için sayısız estetik operasyon geçiren Seda Sayan son yaptırdığı ile sosyal medyada gündeme oturdu. Daha önce yüzüne sünnet derisinden elde edilen bir sıvı enjekte ettiren Sayan, bu kez kaslı vücudunu sergiledi.


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Seda Sayan, genç görünmek için yüzüne yaptırdığı işlemi sosyal medyada açıkladı. Geçtiğimiz aylarda TikTok hesabından yaptığı paylaşım ile yaptırdığı operasyonu açıklayan Seda Sayan magazin gündemine oturmuştu. 

SÜNNET DERİSİ ENJEKTE ETTİRDİ!

SÜNNET DERİSİ ENJEKTE ETTİRDİ!

Seda Sayan, yüzüne sünnet derisinden elde edilen bir sıvı enjekte ettirdiğini açıkladı. Seda Sayan, sünnet derisinde bulunan fibroplast hücrelerini laboratuvar ortamında ayrılması ile elde edilen yöntemi denediğini duyurdu.

Aynı işlemi dekolte bölgesi için de yaptırdı.

KASLI VÜCUDUNU SERGİLEDİ!

KASLI VÜCUDUNU SERGİLEDİ!

Yaza hazırlık yapmaya başlayan Seda Sayan, kaslı vücudunu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Seda Sayan'ın bu haline yorum ve beğeni yağdı.  İşte gelen yorumlar...

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Anahtar Kelimeler:
Seda Sayan estetik kaslı kadın
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