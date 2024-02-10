Estetiklere doyamayan Seda Sayan kaslı vücudunu gösterdi!

Daha genç görünmek için sayısız estetik operasyon geçiren Seda Sayan son yaptırdığı ile sosyal medyada gündeme oturdu. Daha önce yüzüne sünnet derisinden elde edilen bir sıvı enjekte ettiren Sayan, bu kez kaslı vücudunu sergiledi.
Seda Sayan, genç görünmek için yüzüne yaptırdığı işlemi sosyal medyada açıkladı. Geçtiğimiz aylarda TikTok hesabından yaptığı paylaşım ile yaptırdığı operasyonu açıklayan Seda Sayan magazin gündemine oturmuştu.
Seda Sayan, yüzüne sünnet derisinden elde edilen bir sıvı enjekte ettirdiğini açıkladı. Seda Sayan, sünnet derisinde bulunan fibroplast hücrelerini laboratuvar ortamında ayrılması ile elde edilen yöntemi denediğini duyurdu.
Aynı işlemi dekolte bölgesi için de yaptırdı.
Yaza hazırlık yapmaya başlayan Seda Sayan, kaslı vücudunu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Seda Sayan'ın bu haline yorum ve beğeni yağdı. İşte gelen yorumlar...