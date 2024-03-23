Estetikleriyle gündemdeydi! Seda Sayan bir kez daha sünnet derisi sıvısı enjekte ettirdi! Son haliyle şaşırttı

Yaptırdığı estetik operasyonları ve işlemleri saklamayan, sık sık da sosyal medya hesabından paylaşarak gündem olan ünlü şarkıcı Seda Sayan, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.



SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

Instagram hesabından bir video paylaşan ünlü isim, bir kez daha doktorunun kapısını çaldı.

Yaptırdığı işlemleri tek tek açıklayan Sayan, daha genç görünmek için yüzüne ve göğüs dekoltesine sünnet derisinden sıvı enjekte ettirdi.

YORUM YAĞDI Bu işlemi daha öncede yaptıran ünlü ismin son hali herkesi şaşırttı. Seda Sayan'a sosyal medyada; 'Gerçekten çok gençleştin', 'Seni tanıyamıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten ile 2022 yılının Nisan ayında sürpriz bir şekilde evlenmişti.