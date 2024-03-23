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Estetikleriyle gündemdeydi! Seda Sayan bir kez daha sünnet derisi sıvısı enjekte ettirdi! Son haliyle şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.03.2024 07:26
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Yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen Seda Sayan, bu işlemleri sosyal medya hesabından da paylaşıyor. Son olarak sosyal medyadan bir video paylaşan ünlü isim son haliyle herkesi şaşırttı. Seda Sayan bir kez daha sünnet derisi sıvısı enjekte ettirdi...

Yaptırdığı estetik operasyonları ve işlemleri saklamayan, sık sık da sosyal medya hesabından paylaşarak gündem olan ünlü şarkıcı Seda Sayan, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.


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SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

Instagram hesabından bir video paylaşan ünlü isim, bir kez daha doktorunun kapısını çaldı.
Yaptırdığı işlemleri tek tek açıklayan Sayan, daha genç görünmek için yüzüne ve göğüs dekoltesine sünnet derisinden sıvı enjekte ettirdi.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Bu işlemi daha öncede yaptıran ünlü ismin son hali herkesi şaşırttı. Seda Sayan'a sosyal medyada; 'Gerçekten çok gençleştin', 'Seni tanıyamıyorum' gibi yorumlar yapıldı.
Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten ile 2022 yılının Nisan ayında sürpriz bir şekilde evlenmişti.
Aralarındaki yaş farkı çok konuşulan ikili hakkında sık sık 'boşanıyorlar' iddiaları gündeme geliyor.
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Seda Sayan sosyal medya ünlü şarkıcı
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