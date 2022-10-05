Estetikli hali çok konuşulmuştu! Serap Paköz kızını paylaştı, herkes "Abla-kardeş gibisiniz" dedi

Geçtiğimiz yıl Seda Sayan'ın tavsiyesi ve aracılığıyla, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren sunucu Serap Paköz son haliyle olay olmuştu. Estetik operasyonlar sonrası sosyal medyada son görüntüsünü paylaşan Paköz'e eleştiri yağmıştı.
Değişimi ile dikkat çeken ünlü televizyoncuyu görenler tanımakta güçlük çekmişti. Tepkileri umursamayan Serap Paköz yeni görüntüsüne alıştı. Son olarak kızı Ceren Ezgü'yle pozunu paylaşan sunucuya "Abla-kardeş gibisiniz" yorumları yağdı.
Bazı takipçileri ise estetiklere gönderme yaparak "Kızının yanınızda yaşlı kalmış" dedi.
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