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  4. Estetikli hali çok konuşulmuştu! Serap Paköz kızını paylaştı, herkes "Abla-kardeş gibisiniz" dedi

Estetikli hali çok konuşulmuştu! Serap Paköz kızını paylaştı, herkes "Abla-kardeş gibisiniz" dedi

05.10.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız askısı yaptırdıktan sonra bambaşka bir görünüme kavuşan sunucu Serap Paköz estetikli haliyle uzun süre gündem olmuştu. Değişimiyle çok konuşulan ünlü sunucun bir kızı varmış. Serap Paköz kızı Ceren Ezgü'yü paylaşınca herkes "Abla-kardeş gibisiniz" yorumları yaptı. İşte ünlü isimler ve çocukları...

Geçtiğimiz yıl Seda Sayan'ın tavsiyesi ve aracılığıyla, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren sunucu Serap Paköz son haliyle olay olmuştu. Estetik operasyonlar sonrası sosyal medyada son görüntüsünü paylaşan Paköz'e eleştiri yağmıştı.

Değişimi ile dikkat çeken ünlü televizyoncuyu görenler tanımakta güçlük çekmişti. Tepkileri umursamayan Serap Paköz yeni görüntüsüne alıştı. Son olarak kızı Ceren Ezgü'yle pozunu paylaşan sunucuya "Abla-kardeş gibisiniz" yorumları yağdı.

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Bazı takipçileri ise estetiklere gönderme yaparak "Kızının yanınızda yaşlı kalmış" dedi.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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