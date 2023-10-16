EURO 2024'te Türkiye sürprizi! Şampiyonluk oranları ve favoriler belli oldu...

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nda yer alıyordu. Kırmızı - beyazlılar, grupta oynadığı son 2 maçta Hırvatistan ve Letonya ile karşı karşıya gelmişti. İlk olarak Hırvatistan deplasmanına çıkan Ay-Yıldızlılar, rakibini 1-0 mağlup etmiş ve grup liderliğine yükselmişti.

Bir sonraki müsabakada Letonya'yı ağırlayan Türkiye, sahadan 4-0'lık bir üstünlükle ayrılmış ve EURO 2024 biletini cebine koymuştu.

A Milli Takımımızın zaferi sonrasında turnuvaya katılımı garanti olan takımların şampiyonluk oranları belli oldu.

İşte EURO 2024'te yer alan ekiplerin şampiyonluk oranları;

