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EURO 2024'te Türkiye sürprizi! Şampiyonluk oranları ve favoriler belli oldu...

16.10.2023 21:28 | Son Güncelleme:
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EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, 7. maçında Letonya'yı konuk etmiş ve sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Ay-Yıldızlılar, bu sonuçla birlikte EURO 2024 biletini kapmıştı. Kırmızı-beyazlıların bu başarısı sonrasında EURO 2024'ün şampiyonluk oranları da belli oldu. Fransa, İngiltere ve Almanya favoriler arasında gösterilirken, A Milli Takımımızın da oranı belli oldu. İşte detaylar...

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nda yer alıyordu. Kırmızı - beyazlılar, grupta oynadığı son 2 maçta Hırvatistan ve Letonya ile karşı karşıya gelmişti. İlk olarak Hırvatistan deplasmanına çıkan Ay-Yıldızlılar, rakibini 1-0 mağlup etmiş ve grup liderliğine yükselmişti.

Bir sonraki müsabakada Letonya'yı ağırlayan Türkiye, sahadan 4-0'lık bir üstünlükle ayrılmış ve EURO 2024 biletini cebine koymuştu.

A Milli Takımımızın zaferi sonrasında turnuvaya katılımı garanti olan takımların şampiyonluk oranları belli oldu.

İşte EURO 2024'te yer alan ekiplerin şampiyonluk oranları;

Canlı Skor

İŞTE ŞAMPİYONLUK ORANLARI

İSKOÇYA

İSKOÇYA
70.00

TÜRKİYE

TÜRKİYE
60.00

AVUSTURYA

AVUSTURYA
50.00

BELÇİKA

BELÇİKA
15.00

PORTEKİZ

PORTEKİZ
9.00
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