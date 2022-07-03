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Evde sıkılan papağanını gezmeye çıkarıyor

03.07.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AVCILAR’da oturan Recep Gökçe (58), 1 yıldan bu yana baktığı papağanını omuz ve yakasında taşıyarak gezdiriyor.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da oturan Recep Gökçe (58), 1 yıldan bu yana baktığı papağanını omuz ve yakasında taşıyarak gezdiriyor.
Gümüşpala Mahallesi’nde oturan ve bir şirkette çalışan Gökçe, ‘Nini’ ismini verdiği papağanı ile dışarı çıktığında herkesin kendisine şaşkınlıkla baktığını söyledi. Recep Gökçe, “Pakistan” cinsi papağanını çok sevdiğini belirtirken, şöyle dedi: “Evde sıkılıyor. O nedenle sık gezdiriyorum. Şimdi de elmasını, yumurtasını, ceviz içi ve fıstığını aldık, eve gidiyoruz. Bunları yiyecek. Aşağı- yukarı bir senedir bende. Arkadaşım Üsküdar’daki bir villada yakalamış. Uçamıyor. Konuşuyordu, şimdi konuşmuyor. Bakımı zor değil. Mamalarını koydun mu, yiyip- içiyor. Çok uzun yaşadıkları için bunu tercih ettim.”

(FOTOĞRAF)

Evde sıkılan papağanını gezmeye çıkarıyor

Evde sıkılan papağanını gezmeye çıkarıyor - Bölge - İstanbul - Avcılar

Evde sıkılan papağanını gezmeye çıkarıyor - Bölge - İstanbul - Avcılar

Evde sıkılan papağanını gezmeye çıkarıyor - Bölge - İstanbul - Avcılar

Evde sıkılan papağanını gezmeye çıkarıyor - Bölge - İstanbul - Avcılar

Evde sıkılan papağanını gezmeye çıkarıyor - Bölge - İstanbul - Avcılar

Evde sıkılan papağanını gezmeye çıkarıyor - Bölge - İstanbul - Avcılar

Evde sıkılan papağanını gezmeye çıkarıyor - Bölge - İstanbul - Avcılar

Evde sıkılan papağanını gezmeye çıkarıyor - Bölge - İstanbul - Avcılar

Evde sıkılan papağanını gezmeye çıkarıyor - Bölge - İstanbul - Avcılar

Evde sıkılan papağanını gezmeye çıkarıyor - Bölge - İstanbul - Avcılar

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