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  4. Evlat hasreti çeken Nagihan Karadere Survivor'da hüngür hüngür ağladı! 'Babası bilerek yapıyor'

Evlat hasreti çeken Nagihan Karadere Survivor'da hüngür hüngür ağladı! 'Babası bilerek yapıyor'

30.03.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar önce Survivor'da olduğu dönemde eşinin başka kadınlarla görüştüğünü öğrenerek boşanan Nagihan Karadere, dün akşam yayınlanan bölümde sinir krizi geçirdi. İletişim oyununu kazanan ve kızını görmek için sabırsızlanan Nagihan, karşısında kızının yıllar önceki fotoğrafını görünce "Babası bilerek yapıyor. Ben kızımın son halini görmek istiyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar iletişim ve dokunulmazlık için kıyasıya mücadele etti. Oyunu kazanarak hem dokunulmazlığı kazanan hem de iletişim oyununu hak eden ünlüler takımı ailelerinden gelen fotoğraflara bakıp notlarını okudu. Ancak kızını görmek için sabırsızlanan Nagihan, gönderilen fotoğrafın yıllar öncesin ait olduğunu görünce çileden çıktı.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI! 'BABASI BİLEREK YAPIYOR'

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık ve iletişim ödülünü barındıran oyunu kazanmak için kıyasıya mücadele etti.
Zorlu oyunun kazananı ise ünlüler takımı oldu. Üst üste oynanan 3 dokunulmazlığı kazanmanın mutluluğunu yaşayan ünlüler takımı, iletişim ödülünde ailelerinden gelen fotoğraflara ve mesajlara kavuştu.
Büyük bir sabırsızlıkla kızı Arven'i görmek için ekran karşısına geçen Nagihan, mesaj açılınca kızının kendisiyle yıllar önce çekildiği bir fotoğrafı görünce yıkıldı.
Kızının son halini görmek istediğini belirten Karadere, "Bu fotoğrafı ben çektim kızımın anlık fotoğrafını istiyorum. Bu fotoğraf çok eski kızım burada dört yaşında.
Kızımı çok özledim, son halini görmek istiyorum. Babası bilerek yapıyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
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Anahtar Kelimeler:
Nagihan Karadere
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