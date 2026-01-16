MAGAZİN

Son dakika: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı. Kaynarca, serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Alnım ak, başım dik" ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Fidan

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu genişliyor. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alınmak üzere Jandarma eşliğinde İl Jandarma Komutanlığı’na getirilmişti.

KAYNARCA VE MÜFTÜOĞLU’NUN UYUŞTURUCU TESTİ SONUÇLARI BELLİ OLDU

Yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şarıyla serbest bırakılan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı.

OKTAY KAYNARCA "ALNIM AK BAŞIM DİK" DEMİŞTİ

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözlatına alınan ve ardından serbest bırakılan oyuncu Oktay Kaynarca, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, "Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Alnım ak, başım dik" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynarca, şunları demişti:

"Hakkımdaki suçlamalara cevap vermeyi bu aşamada gereksiz görüyorum. Zira Adli Tıp Kurumu’ndan yakın bir zamanda gelecek rapor, fazlasıyla bir cevap olacaktır. Rapor geldiği anda kamuoyuyla bizzat paylaşacağım. Kaldı ki uyuşturucu ile mücadele konusunda bugüne kadar katıldığım konferanslar gün gibi ortadadır. Bizler devletini ve milletini seven insanlarız. Bundan bugüne kadar hiç kimsenin şüphesi olmadı, olmayacak ve de olmasın! Uyuşturucu ile mücadele konusunda yargının sonuna kadar arkasında olduğumu ve her türlü faaliyetini desteklediğimi ayrıca belirtmek isterim. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Bu süreçte arkamda duran ve bana inanan herkese teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım."

16 Ocak 2026
16 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Oktay Kaynarca uyuşturucu operasyonu Emel Müftüoğlu
