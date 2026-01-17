SPOR

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı: "20 senelik arkadaşlarım bir anda..."

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı. Karan hakimlik ifadesinde, "20 senelik arkadaşlarım bir anda torbacılarım oldu ve daha önce 2 ay kadar görüştüğüm sevgili olduğum Ş’nin beyanları üzerine buradayım. Benim gece hayatım var ama uyuşturucu kabul etmem, başkalarının yuvalarını yıkmaya kimsenin hakkı yok" dedi.

Mustafa Fidan

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda eski futbolcu ve 12 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı. Gözaltına alınan Ümit Karan, Timuçin Ünal, Ahmet Şaşmaz, Deniz Berk Cengiz, Emre Yalçın, Gökhan Gümüş, Gökmen Gürdeğir, Melis Sabah, Nuray İstek, Emircan Şahin, Murat Dönmez, Orhan Aydın ve Hakan Tunçbilek hakkında uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklama kararı çıktı.

TUTUKLANAN ÜMİT KARAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hakkında tutuklama kararı çıkan eski futbolcu Ümit Karan'ın hakimlikte verdiği ifadeye ulaşıldı. Karan, gece hayatı olduğunu fakat uyuştucu kullanmadığını belirtti.

“20 SENELİK ARKADAŞLARIM BİR ANDA TORBACILARIM OLDU"

Karan, şu ifadeleri kullandı;

“20 senelik arkadaşlarım bir anda torbacılarım oldu ve daha önce 2 ay kadar görüştüğüm sevgili olduğum Ş’nin beyanları üzerine buradayım. Muhtemelen kendini aklamak için üzerime beyanda bulunuyor”

"5 TANE KİŞİNİN HAYATINI YIKABİLMEK BU KADAR KOLAY OLMAMALI"

Benim gece hayatım var ama uyuşturucu kabul etmem, başkalarının yuvalarını yıkmaya kimsenin hakkı yok, bir insanın kendini kurtarmak için 5 tane kişinin hayatını yıkabilmek bu kadar kolay olmamalı.”

