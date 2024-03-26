Evliliklerine ikinci kez şans vermişlerdi! Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanıyor

Türk futbolunun en popüler isimlerinden ünlü teknik adam Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Buse Terim'den bu defa şaşırtan bir haber geldi.
Milliyet'te yer alan habere göre; ikinci şanlarında da ilişkilerini yürütemeyen ikilinin, 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sona erdirecekleri öğrenildi.
Buse Terim’in ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası bugün (26.03.2024) saat 10.15’te İstanbul 3. Aile Mahkemesi’nde görülecek.