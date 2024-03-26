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  4. Evliliklerine ikinci kez şans vermişlerdi! Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanıyor

Evliliklerine ikinci kez şans vermişlerdi! Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanıyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.03.2024 09:49
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Ünlü teknik adam Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim, 2014 yılında görkemli bir düğünle evlendiği Volkan Bahçekapılı ile boşanma kararı aldı. Daha önce evliliklerine ikinci kez şans veren ünlü çiftin davası bugün (26.03.2024) İstanbul 3. Aile Mahkemesi’nde görülecek.

Türk futbolunun en popüler isimlerinden ünlü teknik adam Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Buse Terim'den bu defa şaşırtan bir haber geldi.

Yerel Seçim 2024

10 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR

Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014'te iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğün yaparak dünyaevine girmişti.
Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı.

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR
İkili, 10 yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz aylarda birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı. Bu hamlenin ardından ayrılacakları iddia edilen Terim ile Bahçekapılı, evliliklerine bir şans daha vermişti.

Milliyet'te yer alan habere göre; ikinci şanlarında da ilişkilerini yürütemeyen ikilinin, 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sona erdirecekleri öğrenildi.

10 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR

10 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR

Buse Terim’in ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası bugün (26.03.2024) saat 10.15’te İstanbul 3. Aile Mahkemesi’nde görülecek.

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