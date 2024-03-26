Evliliklerine ikinci kez şans vermişlerdi! Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı boşanıyor

Türk futbolunun en popüler isimlerinden ünlü teknik adam Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Buse Terim'den bu defa şaşırtan bir haber geldi.





10 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR

Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014'te iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğün yaparak dünyaevine girmişti.

Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı.

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR İkili, 10 yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz aylarda birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı. Bu hamlenin ardından ayrılacakları iddia edilen Terim ile Bahçekapılı, evliliklerine bir şans daha vermişti.

Milliyet'te yer alan habere göre; ikinci şanlarında da ilişkilerini yürütemeyen ikilinin, 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sona erdirecekleri öğrenildi.