EXPO Hatay'da, "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri sürüyor.
Hatay Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Antakya Kisecik EXPO alanında düzenlenen "Kore Kültür Haftası" etkinliğinin ikinci gününde Kore kıyafetleri sergisi, Kore geleneksel çalgı deneyimi, Kore el sanatları gösterileri sunuldu.
Etkinlikte, Tuho oyunu, Beona çevirme, Kendama çevirme, ok gösterisi ve Jegi-chagi gibi Kore geleneksel oyunlarına da yer verildi.
Kore Kültür Haftası yarın yapılacak olan çeşitli etkinliklerle tamamlanacak.
EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri sürüyor
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz