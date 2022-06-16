YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri sürüyor

EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri sürüyor

16.06.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri sürüyor

EXPO Hatay'da, "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri sürüyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Antakya Kisecik EXPO alanında düzenlenen "Kore Kültür Haftası" etkinliğinin ikinci gününde Kore kıyafetleri sergisi, Kore geleneksel çalgı deneyimi, Kore el sanatları gösterileri sunuldu.

Etkinlikte, Tuho oyunu, Beona çevirme, Kendama çevirme, ok gösterisi ve Jegi-chagi gibi Kore geleneksel oyunlarına da yer verildi.

Kore Kültür Haftası yarın yapılacak olan çeşitli etkinliklerle tamamlanacak.

EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri sürüyor

EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri sürüyor

EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri sürüyor

EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri sürüyor

EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri sürüyor

EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri sürüyor

EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri sürüyor

EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri sürüyor

EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri sürüyor

EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri sürüyor

EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri sürüyor

EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri sürüyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 16 Haziran Perşembe

İmsak
03:28
Sabah
05:11
Öğle
12:41
İkindi
16:30
Akşam
20:01
Yatsı
21:37
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Erkekler için büyük tehlike: Dişileştiriyor, penisi kısaltıyor...

Erkekler için büyük tehlike: Dişileştiriyor, penisi kısaltıyor...

Sevişme sesleri çileden çıkardı! Çift, gazeteye yataktan poz verdi

Sevişme sesleri çileden çıkardı! Çift, gazeteye yataktan poz verdi

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Kendi tecavüzcüsüne nafaka ödüyor!

Kendi tecavüzcüsüne nafaka ödüyor!

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.