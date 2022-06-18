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EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri tamamlandı

18.06.2022 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri tamamlandı

EXPO Hatay'da, "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri Ciipher konseri ile tamamlandı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Antakya Kisecik EXPO alanında düzenlenen "Kore Kültür Haftası" etkinliğinin üçüncü ve son gününde Kore kıyafetleri sergisi, Kore geleneksel çalgı deneyimi, Kore el sanatları gösterileri, Tuho oyunu, Beona çevirme, Kendama çevirme, ok gösterisi ve Jegi-chagi gibi Kore geleneksel oyunları sunuldu.

Etkinlikler hakkında bilgi veren Kore Kültür Merkezi Genel Müsteşarı Keehoung Park, Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 65. yıl dönümünü kutlamak adına Hatay’daki EXPO etkinliklerine katıldıklarını kaydetti.

Etkinliğin Ciipher konseri ile son bulduğunu belirten Park, etkinlikte insanların Kore makyajı, Kore’nin yöresel yemekleri, Kore’nin geleneksel oyunları, Kore geleneksel maskesi ve Kore’nin geleneksel kıyafetleri gibi birçok konuda bilgi sahibi olduklarını aktardı.

İki ülke arasında dilsel, kültürel ve mizaç olarak benzerliklerin de olduğunu dile getiren Park, şunları kaydetti:

“Gelin evlenirken Kore’de bojagi dediğimiz bohçaya hediyeler sarılarak gönderilir. Hem de büyüklere saygı ve aile önemliliği de iki ülkenin benzerliklerden biridir. Ayrıyeten Kore’de ızgara et yemekleri, Türkiye’de kebapların birçok çeşidinin ızgarada olması ve mantının daha büyük haliyle Kore’de Man-du olarak adlandırılması da yemek kültürümüzün benzerliklerimizden birkaçıdır.”

Etkinliğin kapanışında dünyaca ünlü Ciipher Grubu sahne aldı.

EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri tamamlandı

EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri tamamlandı

EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri tamamlandı

EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri tamamlandı

EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri tamamlandı

EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri tamamlandı

EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri tamamlandı

EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri tamamlandı

EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri tamamlandı

EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri tamamlandı

EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri tamamlandı

EXPO Hatay'da "Kore Kültür Haftası" etkinlikleri tamamlandı

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