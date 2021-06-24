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Exxen nasıl izlenir? Exxen'e nasıl abone olunur? Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen'de...

24.06.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Exxen, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3 sezon boyunca Türkiye'deki yeni yayıncısı oldu. Peki Exxen nasıl izlenir? Exxen'e nasıl abone olunur? Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen'de...

Futbolseverler "Exxen nasıl izlenir?" , "Exxen'e nasıl abone olunur?" sorularının yanıtını internet üzerinden araştırıyor. Haberimizde merak edilen soruların yanıtını bulabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen'de...

Exxen'e nasıl üye olunur? Nasıl izlenir?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3 sezon boyunca Türkiye'deki yeni yayıncısı EXXEN oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu Saran Group satın aldı. Saran Group, söz konusu üç ligin Türkiye’deki yayını için Türkiye’nin Dijital Platformu EXXEN ile anlaşma yaptı.

EXXEN ÜCRETİ NE KADAR?

EXXEN ÜCRETİ NE KADAR?
Exxen'e reklamsız üye olmak aylık 19.90 TL yıllık 199.90 TL. Reklamlı üyelik ise aylık 9.90 TL yıllık 99.90 TL.

EXXEN'NE NASIL ÜABONE OLUNUR?

EXXEN'NE NASIL ÜABONE OLUNUR?
Exxen'e üye olmak için www.exxen.com.tr internet sitesine gidip hesap oluşturmalısınız.

EXXEN NASIL İZLENİR?

EXXEN NASIL İZLENİR?
Exxen izlemek için, Apple Store'a, Play Store'a Exxen yazmalı ve uygulamayı telefonunuza indirmelisiniz.
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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Exxen
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