Exxen nasıl izlenir? Exxen'e nasıl abone olunur? Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen'de...

Futbolseverler " Exxen nasıl izlenir?" , "Exxen'e nasıl abone olunur?" sorularının yanıtını internet üzerinden araştırıyor. Haberimizde merak edilen soruların yanıtını bulabilirsiniz. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen'de...

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3 sezon boyunca Türkiye'deki yeni yayıncısı EXXEN oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin televizyon ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu Saran Group satın aldı. Saran Group, söz konusu üç ligin Türkiye’deki yayını için Türkiye’nin Dijital Platformu EXXEN ile anlaşma yaptı.