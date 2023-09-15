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Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan İspanyol basınına konuştu! Fatih Terim sözleri...

15.09.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpspor'da teknik direktörlük görevi yürüten Arda Turan, İspanyol gazetesi Marca'ya kariyer hedeflerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Aktif futbolculuk kariyerinin sonlandırmasının ardından, geçtiğimiz sezonun son bölümünde Eyüpspor'un başına geçen Arda Turan, bu sezona iddialı bir giriş yaptı. İlk 4 maçı kazanan ve 11 gol atıp kalesinde yalnızca 1 gol gören Eyüpspor, 12 puanla lider konumda 5. haftaya giriş yapıyor.

Eyüpspor'un genç teknik direktörü Arda Turan, İspanya basınından Marca'ya özel bir röportaj verdi. Turan, teknik direktörlük felsefesi, kendisini etkileyen teknik direktörler ve futbola bakış açışı ile ilgili konuştu.

İŞTE O SÖZLER...

"SANKİ SIFIRDAN BAŞLIYORUM" 

"SANKİ SIFIRDAN BAŞLIYORUM" 

"Futbol hayatımın en önemli parçası oldu. Çocukluğumdan beri başarılarımı, mutluluğumu ve hayallerimi futbola borçluyum. Tüm duyguları yaşadım ama antrenörlüğe başladığımda bunun yepyeni bir dünya olduğunu gördüm. Şimdi sanki sıfırdan başlıyorum. Hedefim futbolcu olarak başardığımdan daha fazlasını teknik direktör olarak başarmak."

"Burası, sahadan çok daha farklı. Kariyerim boyunca edindiğim tüm tecrübeleri buraya taşımak ve her geçen gün kendimi geliştirerek hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Kariyerim boyunca çok önemli antrenörlerle çaıştım ve hepsinden çok şey öğrendim. Şimdi bu deneyimleri oyuncularıma aktarma zamanım geldi. Bu uzun bir yol... Öğrenecek çok şey ve kazanılacak çok deneyim var. Ancak, şu ana kadar antrenmanlarda yaşadıklarımdan ötürü çok mutluyum. Mutluyum ve umarım böyle devam eder."

ARDA TURAN'IN İSTEDİĞİ TAKIM 

ARDA TURAN'IN İSTEDİĞİ TAKIM 

"Sisteminizi oyuncularınıza açıklamak ve felsefenizi adapte etmek için biraz zamana ihtiyacınız var. Ligin bitimine az bir süre kalmasına rağmen geçen yıl bu anlamda çok faydalı oldu. Kulübü ve oyuncuları tanımak, bu bilgilerle gelecek planlarımızı şekillendirmek için kritik bir süreçti. Çok iyi hazırlandık, yeni oyuncular getirdik ve çok çabuk adapte oldular. Herkesin olmaktan mutlu olduğu, eğlendiği, öğrendiği ama sonuna kadar savaştığı bir takım yaratmak istiyorum."

"HAYALLERİM HİÇ DEĞİŞMEDİ"

"HAYALLERİM HİÇ DEĞİŞMEDİ"

 "Sahadan kulübeye geçtim ama hayallerim hiç değişmedi. Futbolcuyken de kazanmak istiyordum, şimdi de öyle... O zaman da pes etmedim, şimdi de pes etmiyoyurm. Tek fark, şimdi takımın hayallerimi paylaşmasını sağlamam gerekiyor. Oynadığım dönemde kendimden sorumluydum, şimdi ise herkesten sorumluyum. Ancak, hiçbir şey değişmiyor."

"Bir futbol felsefesine inanıyorum ve bunu geliştirmek için her detay üzerinde çalışıyorum. Sabahları çok erken saatlerde tesislere gidiyorum, saatlerce maç izliyorum, analiz ediyorum ve notlar alıyorum. Yardımcılarımla bir araya geliyorum ve tartışıyoruz. Futbol çok dinamik bir spor. Her gün yeni yaklaşımlar ortaya çıkıyor ve ben de hepsini takip etmeye, öğrenmeye ve kendi fikrime uyarlamaya çalışıyorum."

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Eyüpspor Arda Turan son dakika spor ak sezon

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