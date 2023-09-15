Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan İspanyol basınına konuştu! Fatih Terim sözleri...

"Burası, sahadan çok daha farklı. Kariyerim boyunca edindiğim tüm tecrübeleri buraya taşımak ve her geçen gün kendimi geliştirerek hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Kariyerim boyunca çok önemli antrenörlerle çaıştım ve hepsinden çok şey öğrendim. Şimdi bu deneyimleri oyuncularıma aktarma zamanım geldi. Bu uzun bir yol... Öğrenecek çok şey ve kazanılacak çok deneyim var. Ancak, şu ana kadar antrenmanlarda yaşadıklarımdan ötürü çok mutluyum. Mutluyum ve umarım böyle devam eder."