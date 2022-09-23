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F.Bahçe'ye derbi öncesi şoke eden haber! Şimdi ne olacak?

23.09.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ligin 8. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Sarı-Lacivertliler'e milli takım daveti alan Norveçli golcüsü Joshua King'den kötü haber geldi. İşte detaylar...

Joshua King

Joshua King

NOR Norveç
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Jorge Jesus ile iyi bir grafik yakalayan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı-Lacivertli ekip hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı iyi sonuçlarla taraftarlarının yüzünü güldürürken, ligind 8. haftasında ezeli rakiplerinden Beşiktaş ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.

DERBİ ÖNCESİ ŞOK!

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Lige verilen milli arada derbi hazırlıklarını tam manasıyla tamamlamak ve Vodafone Park'tan 3 puanla dönmek isteyen Sarı-Lacivertliler'e yeni transferinden kötü haber geldi. Fenerbahçe'nin sezon öncesi İngiliz ekibi Watford'dan kadrosuna kattığı Norveçli oyuncu Joshua King'ten sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

"HOCASI AÇIKLADI"

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Norveç Milli Takımı'na davet edilen 30 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle, aday kadrodan çıkartıldığı açıklandı. Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Stale Solbekkan, King için açıklamasında, "Joshua'nın uyluğunda problem var. Bu da yaklaşan maçlarda oynayamayacağı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. Norveç Milli Takımı, Uluslar Ligi'nde Slovenya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

JOSHUA KING FOTOĞRAFLARI

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