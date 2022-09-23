Taraftar şaşkın! Jesus biletini kesti, ocakta ayrılıyor

Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus takımın başına geçtiği günden bu yana Sarı-Lacivertliler'de gerek oyun düzeni gerekse transferlerde yaptığı dokunuşlarla büyük değişimler yaparken, aldığı bazı kararlarla herkesi şaşırtmaya devam ediyor.

O KARAR HERKESİ ŞAŞIRTMIŞTI!

Portekizli UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla oynanan karşılaşma öncesi maçın kadrosunu UEFA'ya bildirmiş ve 24 kişilik listede sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra Burak Kapacak, Serdar Dursun, Filip Novak, Mauricio Lemos ve Bruma yer almadığı görülmüştü. Listede herkesi şaşırtan iki isim ise yeni transfer Bruma'nın yanı sıra golcü isim Serdar Dursun olmuştu.

AYRILIK YAKIN

King, Pedro, Batshuayi ve Valencia'nın ardından beşinci golcü durumuna Serdar Dursun, üzerine bir de UEFA listesinde de adını göremeyince adeta yıkılırken, Fenerbahçe'den ayrılmaya kesin olarak karar verdiği iddia edildi. Düzenli forma giymek isteyen ve takımdan ayrılma planları yaptığı öne sürülen Serdar Dursun'un adı transfer dedikodularına da karışmış durumda.

OCAK'TA VEDA!

2 Ocak 2023'te başlayıp 8 Şubat 2023'te sona erecek ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Serdar Dursun'a Almanya'dan taliplerin olduğu bilniyor. Milli golcüye Augsburg ve Union Berlin ilgi duyuyor. Bununla beraber, Schalke 04'ün ilgisi bulunuyor.

47 MAÇTA 17 GOL

Bundesliga 2'de Darmstadt formasıyla gol kralı olup Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun, sarı lacivertli formayla çıktığı 47 maçta 17 gol atıp 6 asist yaptı.