Falcao devreye girdi! Cimbom'dan James Rodriguez bombası

Galatasaray için ortaya atılan James Rodriguez iddiası taraftarı heyecanlandırdı. Özellikle o mevkide oynayan Emre Akbaba'nın performansından memnun kalmayan sarı-kırmızılıların yıldız oyuncu için girişimlere başladığı ifade edildi.

"YÜRÜYEREK GELEBİLİRİM!"

James Rodriguez'in Avrupa'ya dönme isteği herkes tarafından biliniyor. Geçtiğimiz günlerde Cavani transferini duyuran Valencia'ya mesaj gönderen James Rodriguez, "Cavani'ye yardımcı olacak birini arıyorsanız beni alabilirsiniz. Katar'dan yürüyerek gelebilirim' ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Kolombiyalı yıldızın ülkesinden LA10 adlı internet sitesinin haberine göre; Sarı-kırmızılılar 31 yaşındaki yıldızın şartlarını soruşturuyor. Falcao ile aynı ülke vatandaşı olan James için yıldız oyuncudan transferde yardım istenecek.