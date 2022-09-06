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Falcao devreye girdi! Cimbom'dan James Rodriguez bombası

06.09.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da transfer iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor. Icardi ve Kaan Ayhan'ı kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda James Rodriguez iddiası gündeme bomba gibi düştü. Katar ekiplerinden Al Rayyan forması giyen ve Avrupa'ya dönmek isteyen James Rodriguez için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi.

Radamel Falcao

Radamel Falcao

KOL Kolombiya
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Rayo Vallecano
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Galatasaray için ortaya atılan James Rodriguez iddiası taraftarı heyecanlandırdı. Özellikle o mevkide oynayan Emre Akbaba'nın performansından memnun kalmayan sarı-kırmızılıların yıldız oyuncu için girişimlere başladığı ifade edildi.

"YÜRÜYEREK GELEBİLİRİM!"

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James Rodriguez'in Avrupa'ya dönme isteği herkes tarafından biliniyor. Geçtiğimiz günlerde Cavani transferini duyuran Valencia'ya mesaj gönderen James Rodriguez, "Cavani'ye yardımcı olacak birini arıyorsanız beni alabilirsiniz. Katar'dan yürüyerek gelebilirim' ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

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Kolombiyalı yıldızın ülkesinden LA10 adlı internet sitesinin haberine göre; Sarı-kırmızılılar 31 yaşındaki yıldızın şartlarını soruşturuyor. Falcao ile aynı ülke vatandaşı olan James için yıldız oyuncudan transferde yardım istenecek.

JAMES RODRIGUEZ FOTOĞRAFLARI

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James Rodriguez falcao galatasaray Priyanka Chopra yaşında kaan ay ekipleri
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