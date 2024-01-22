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  4. Farah Zeynep Abdullah regl sorusunu pas geçmedi! Tarihiyle yanıt verdi

Farah Zeynep Abdullah regl sorusunu pas geçmedi! Tarihiyle yanıt verdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.01.2024 08:07 | Son Güncelleme:
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Son haftalarda "Bihter" filmiyle gündemde olan Farah Zeynep Abdullah, Kızılcık Şerbeti'ne de konuk olmuştu. Sosyal medyada girdiği polemiklerle dikkat çeken oyuncu son olarak takipçileriyle soru cevap yaptı ve "PSM miyiz?" sorusunu da pas geçmedi.

Bihter, Bergen ve Kızılcık Şerbeti gibi yapımlarla son dönemde adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah sosyal medyada da oldukça aktif.


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YİNE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Son dönemde Yılmaz Güney polemiğiyle adından söz ettiren güzel oyuncu takipçileriyle soru cevap yaptı.

Kendine has yanıtlarıyla dikkat çeken Farah Zeynep Abdullah önce kendisine gelen "Çok çirkinsin ya ne bu Allah'ım nasıl bir iğrençlik" mesajını pas geçmedi. Oyuncu bunu yazan kişiyi paylaşarak "Özür dilerim güzellik" dedi.

Abdullah bununla da kalmadı ve "PSM miyiz?" sorusuna da tarih vererek yanıt verdi. Güzel oyuncu regl tarihini paylaşarak "Geliyor" dedi.

Güzel isim son dönemde tarzıyla da adından söz ettiriyordu. Farah Zeynep son olarak bu konuda "Anasına küfretmişimcesine giydiklerimden nefret eden insanlar bana komik geliyor" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Farah Zeynep Abdullah sosyal medya
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