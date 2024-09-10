SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Fatih Altaylı karaborsa iddialarını bir adım ileriye taşıdı! "Bu yapı bütün kulüplerde var" dedi ve Özbek'in savcılık ifadesini açıkladı...

Fatih Altaylı karaborsa iddialarını bir adım ileriye taşıdı! "Bu yapı bütün kulüplerde var" dedi ve Özbek'in savcılık ifadesini açıkladı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.09.2024 11:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı son günlerde gündemin 1 numarası haline gelen karaborsa bilet yolsuzluğu iddialarıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Altaylı "Benzer yapılar, bütün kulüplerde de üç aşağı beş yukarı var" ifadelerini kullanırken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kamuoyuna yalan konuştuğunu öne sürdü. İşte detaylar...

Galatasaray Spor Kulübü Üyesi de ünlü gazeteci Fatih Altaylı, kendi YouTube kanalında son haftalarda spor gündemine bomba gibi düşen karaborsa bilet yolsuzluğu iddialarıyla ilgili oldukça ses getirecek açıklamalarda bulundu.

Konuyla alakalı savcılığa giden Dursun Özbek'in buradaki taleplerini de açıklayan Altaylı, karaborsa olayıyla ilgili "Benzer yapılar, bütün kulüplerde de üç aşağı beş yukarı var." dedi.

İŞTE FATİH ALTAYLI'NIN O SÖZLERİ

Önceki İçerik Sonraki İçerik

"MAHKEMEDEN CELP GELDİ!" 

"MAHKEMEDEN CELP GELDİ!" 

"Çok komik. Galatasaray'ın bir başkanı var, Dursun Özbek Beyefendi. Dursun Özbek Bey, 'Ben gittim suç duyurusunda bulundum.' demişti. Neymiş biliyor musun? Bana mahkemeden celp geldi, 'Galatasaray'a iftira atıyorlar medyada, sanki yolsuzluk varmış gibi haber yapıyorlar, bulun ve cezalandırın' diye suç duyurusunda bulunulmuş."

"İFTİRACILARI YAKALAYIN DİYOR" 

"İFTİRACILARI YAKALAYIN DİYOR" 

"Hayır konuyu araştırın demiyor, 'Benim yönetimime atılan iftirayı araştırın, bizi karalayanları bulun cezalandırın' diyor. Bilet yolsuzluğunu, karaborsayı, kulüp hesaplarını araştırın inceleyin demiyor. 'Bize iftira atıyorlar, iftiracıları yakalayın' diyor."

"GERÇEK OLMAYAN ŞEYLERİ SÖYLÜYOR" 

"GERÇEK OLMAYAN ŞEYLERİ SÖYLÜYOR" 

"Şaşırdım. Niye şaşırdım? Ben çok yalancı insan gördüm, insanlar yalan, gerçek dışı şeyler söyleyebilirler. Ben Dursun Özbek kadar gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi söyleyen başka birine tanık olmadım. Bu kadar fütursuzca! 3 gün sonra Savcılık bunları çağırınca ortaya çıkacak bir şey bu."

"SAVCILIK İFADESİ BENDE VAR" 

"SAVCILIK İFADESİ BENDE VAR" 

"Dursun Bey'in Savcılık ifadesi var bende. Orada da aynısını söylüyor. Yolsuzluk vardır iddiaları araştırın demiyor. 'Bizim hakkımızda asılsız haberleri yapanlar bulun' diyor. Ne diyeyim, bir şey demeyeyim, sonra beni kulüpten atıyorlar."

"İSTİFA EDECEĞİM DİYORDUM, ETMEYECEĞİM" 

"İSTİFA EDECEĞİM DİYORDUM, ETMEYECEĞİM" 

"Galatasaray Kulübü'nden istifa edeceğim diyordum, inadına etmiyorum. Bunları Galatasaray Kulübü üyesi olarak çok daha rahat gündeme getirip çok daha rahat kulüp içerisinde suç duyurusunda bulunma hakkım var. Bunlar aydınlığa çıksın, kulüp gereğini yapmıyorsa istifa ederim. Bunları aydınlatma için üye olmaya ihtiyacım var."

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Dursun Özbek Fatih Altaylı karaborsa son dakika bilet galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Narin'in annesinin neden gözaltında olduğu ortaya çıktı!

Narin'in annesinin neden gözaltında olduğu ortaya çıktı!

Canlı yayında Narin için anlamsız tepki!

Canlı yayında Narin için anlamsız tepki!

Arda Güler'in dedesinden Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması: Yalan!

Arda Güler'in dedesinden Galatasaray ve Fenerbahçe açıklaması: Yalan!

İzlanda maçında şov yapan Kerem Aktürkoğlu'ndan göndermeli sevinç! Tribünlere döndü ve...

İzlanda maçında şov yapan Kerem Aktürkoğlu'ndan göndermeli sevinç! Tribünlere döndü ve...

İzlanda galibiyeti sonrası Galatasaray karıştı! 'Yönetim istifa'

İzlanda galibiyeti sonrası Galatasaray karıştı! 'Yönetim istifa'

Sergio Ramos, Galatasaray'a geliyor! Teklifi kabul etmek üzere...

Sergio Ramos, Galatasaray'a geliyor! Teklifi kabul etmek üzere...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirimler devam ediyor

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

"Ayağımdan çıkarmıyorum, öyle rahat!" Crocs'ta 1500 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.