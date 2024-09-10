Fatih Altaylı karaborsa iddialarını bir adım ileriye taşıdı! "Bu yapı bütün kulüplerde var" dedi ve Özbek'in savcılık ifadesini açıkladı...

Galatasaray Spor Kulübü Üyesi de ünlü gazeteci Fatih Altaylı, kendi YouTube kanalında son haftalarda spor gündemine bomba gibi düşen karaborsa bilet yolsuzluğu iddialarıyla ilgili oldukça ses getirecek açıklamalarda bulundu.
Konuyla alakalı savcılığa giden Dursun Özbek'in buradaki taleplerini de açıklayan Altaylı, karaborsa olayıyla ilgili "Benzer yapılar, bütün kulüplerde de üç aşağı beş yukarı var." dedi.
"Çok komik. Galatasaray'ın bir başkanı var, Dursun Özbek Beyefendi. Dursun Özbek Bey, 'Ben gittim suç duyurusunda bulundum.' demişti. Neymiş biliyor musun? Bana mahkemeden celp geldi, 'Galatasaray'a iftira atıyorlar medyada, sanki yolsuzluk varmış gibi haber yapıyorlar, bulun ve cezalandırın' diye suç duyurusunda bulunulmuş."
"Hayır konuyu araştırın demiyor, 'Benim yönetimime atılan iftirayı araştırın, bizi karalayanları bulun cezalandırın' diyor. Bilet yolsuzluğunu, karaborsayı, kulüp hesaplarını araştırın inceleyin demiyor. 'Bize iftira atıyorlar, iftiracıları yakalayın' diyor."
"Şaşırdım. Niye şaşırdım? Ben çok yalancı insan gördüm, insanlar yalan, gerçek dışı şeyler söyleyebilirler. Ben Dursun Özbek kadar gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi söyleyen başka birine tanık olmadım. Bu kadar fütursuzca! 3 gün sonra Savcılık bunları çağırınca ortaya çıkacak bir şey bu."
"Dursun Bey'in Savcılık ifadesi var bende. Orada da aynısını söylüyor. Yolsuzluk vardır iddiaları araştırın demiyor. 'Bizim hakkımızda asılsız haberleri yapanlar bulun' diyor. Ne diyeyim, bir şey demeyeyim, sonra beni kulüpten atıyorlar."
"Galatasaray Kulübü'nden istifa edeceğim diyordum, inadına etmiyorum. Bunları Galatasaray Kulübü üyesi olarak çok daha rahat gündeme getirip çok daha rahat kulüp içerisinde suç duyurusunda bulunma hakkım var. Bunlar aydınlığa çıksın, kulüp gereğini yapmıyorsa istifa ederim. Bunları aydınlatma için üye olmaya ihtiyacım var."