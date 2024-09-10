Fatih Altaylı karaborsa iddialarını bir adım ileriye taşıdı! "Bu yapı bütün kulüplerde var" dedi ve Özbek'in savcılık ifadesini açıkladı...

"GERÇEK OLMAYAN ŞEYLERİ SÖYLÜYOR"

"Şaşırdım. Niye şaşırdım? Ben çok yalancı insan gördüm, insanlar yalan, gerçek dışı şeyler söyleyebilirler. Ben Dursun Özbek kadar gerçek olmayan şeyleri gerçekmiş gibi söyleyen başka birine tanık olmadım. Bu kadar fütursuzca! 3 gün sonra Savcılık bunları çağırınca ortaya çıkacak bir şey bu."