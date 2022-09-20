Fatih Belediyesine Tarihi Kentler Birliğince "Süreklilik Ödülü"

İSTANBUL (AA) - Tarihi Kentler Birliğince düzenlenen "Sivil Mimari Kültür Mirasımızın Korunması Yarışması"nda, Fatih Belediyesinin iki projesi "Süreklilik Ödülü"ne layık görüldü.

Fatih Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Tarihi Kentler Birliğince düzenlenen yarışmada belediyenin UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Zeyrek'teki sivil mimari yapılar ile yine ilçede yer alan tarihi çeşmelerin proje, uygulama ve restorasyon çalışmaları ile yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, belediyenin bu iki projesinin "Sivil Mimari Kültür Mirasımızın Korunması Yarışması"nda "Süreklilik Ödülü"ne layık görüldüğü kaydedildi.

Ödüllerin, 1 Ekim Cumartesi günü Fatih Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Tarihi Kentler Birliğinin 2022 Yılı Birlik Meclisi Olağan II. Toplantısında sahiplerine takdim edileceği aktarılan açıklamada, burada yarışmaya katılan projelerin sergisinin de yer alacağı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, bugüne kadar 6 bin 700 adet sivil mimari yapının güncel durum tespitlerini yaparak, fotoğraflarla bunları belgelediklerini belirtti.

İstanbul'un içinde yer alan 34 bin 715 kültür varlığının 10 bin 250'sinin Fatih Suriçi'nde olduğu bilgisini veren Turan, şunları kaydetti:

"UNESCO tarafından Dünya Miras Alanı olarak ilan edilen 4 bölge de Fatih'te bulunuyor. Geleneksel Ahşap Yapı Atölyesi'nin profesyonel ekibi başta Zeyrek, Balat, Fener, Cibali, Küçükmustafapaşa, Yedikule olmak üzere Fatih'in her bölgesinde sivil mimari yapılarımızın bakım ve onarım işlerini titizlikle yürütüyorlar. Şu ana kadar Zeyrek ve Cibali bölgesinde 20 ahşap binanın bakım onarım çalışmaları tamamlandı, 2. etapta belirlenen 55 ahşap yapının çalışmaları devam ediyor."