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Fatih Camii'nde 82 hafız için icazet merasimi yapıldı

09.10.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Camii'nde 82 hafız için icazet merasimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - Hafızlıklarını İsmailağa Kur'an Kursu'nda tamamlayan 82 öğrenci için Fatih Camii'nde hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, kalabalık cemaat eşliğinde hafızlık belgelerini aldı.

Reisül Kurra Mustafa Demirkan'ın riyasetindeki merasimde, çok sayıda kurra hafız, imam ve müezzin Kur'an-ı Kerim okudu.

Fatih Müftüsü Hüseyin Baş, hafızlık icazetinin önemini anlatarak, Kur'an-ı Kerim'in manasıyla amel etmenin önemli olduğunu söyledi.

Çatalca Vaizi ve İsmailağa Kur'an Kursu Genel Müdürü Dr. Muhammet Masum Vanlıoğlu, hafızlığın önemi üzerinde durarak, öğrencileri yetiştiren hocalarına teşekkür etti.

Törende icazet alan öğrenciler Kur'an-ı Kerim okudu, öğle namazı sonrası duayı ise Reisül Kurra Demirkan yaptırdı.

Program sonunda hafızlara icazet belgeleri ve çeşitli hediyeler verildi. Fatih Belediyesince cemaate yemek ikram edildi.

Törene, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin ile çok sayıda davetli, hafızların aileleri ve bazı vatandaşlar katıldı.

Fatih Camii'nde 82 hafız için icazet merasimi yapıldı

Fatih Camii'nde 82 hafız için icazet merasimi yapıldı

Fatih Camii'nde 82 hafız için icazet merasimi yapıldı

Fatih Camii'nde 82 hafız için icazet merasimi yapıldı

Fatih Camii'nde 82 hafız için icazet merasimi yapıldı

Fatih Camii'nde 82 hafız için icazet merasimi yapıldı

Fatih Camii'nde 82 hafız için icazet merasimi yapıldı

Fatih Camii'nde 82 hafız için icazet merasimi yapıldı

Fatih Camii'nde 82 hafız için icazet merasimi yapıldı

Fatih Camii'nde 82 hafız için icazet merasimi yapıldı

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