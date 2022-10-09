Törene, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin ile çok sayıda davetli, hafızların aileleri ve bazı vatandaşlar katıldı.

Fatih Camii'nde 82 hafız için icazet merasimi yapıldı

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