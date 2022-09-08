Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simgelerinden FSM Köprüsü, bu kez Brezilya'nın bağımsızlığının 200. yılı dolayısıyla bu ülke bayrağının renkleri olan yeşil ve sarı ışıklarla aydınlatıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Brezilya bayrağının renklerine büründü

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