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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Brezilya bayrağının renklerine büründü

08.09.2022 03:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Brezilya bayrağının renklerine büründü

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Brezilya'nın bağımsızlığının 200. yılı dolayısıyla bu ülkenin bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan İstanbul'un simgelerinden FSM Köprüsü, bu kez Brezilya'nın bağımsızlığının 200. yılı dolayısıyla bu ülke bayrağının renkleri olan yeşil ve sarı ışıklarla aydınlatıldı.

Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği kaydedildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Brezilya bayrağının renklerine büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Brezilya bayrağının renklerine büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Brezilya bayrağının renklerine büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Brezilya bayrağının renklerine büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Brezilya bayrağının renklerine büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Brezilya bayrağının renklerine büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Brezilya bayrağının renklerine büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Brezilya bayrağının renklerine büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Brezilya bayrağının renklerine büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Brezilya bayrağının renklerine büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Brezilya bayrağının renklerine büründü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Brezilya bayrağının renklerine büründü

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

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