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Fatih Terim aldığı mağlubiyet sonrası Yunanistan'da yerden yere vuruldu! "Anlaşılmaz karar"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.04.2024 19:23
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Yunan ekibi Panathinaokus'u çalıştıran Fatih Terim, son oynanan PAOK mücadelesinde alınan 3-2'lik mağlubiyet sonrası Yunan basını Terim'e sert eleştirilerde bulundu. İşte detaylar...

Kariyerine Yunanistan'da devam eden Fatih Terim, Panathinaikos'un başında çıktığı son maçında zorlu rakibi PAOK'a 3-2 mağlup olurken, alınan bu yenilgi sonrası tecrübeli çalıştırıcı eleştiri oklarının hedefi oldu.

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"ANLAŞILMAZ KARAR" 

"ANLAŞILMAZ KARAR" 

Sportal'da yer alan haberde, "Fatih Terim, Razvan Lucescu'ya Luis Mendiliar'ın play-off ilk maçta kendisine verdiği hediyeye benzer bir hediye verdi. Hücum ikilisi, kanat oyuncusu, defansif orta saha oyuncusu olmayan ve Bakasetas, Ioannidis ve Mladenovic'in yorgun olduğu bir geri hatla sahaya çıkma yönündeki anlaşılmaz karar, Panathinaikos'un PAOK karşısında aldığı yenilgiye ve şampiyonluk şansının azalmasına mal oldu." ifadeleri kullanıldı.

"SUÇU HAKEME ATTI" 

"SUÇU HAKEME ATTI" 

Sportime'da yer alan haberde ise Panathinaikos'un PAOK karşısında aldığı 3-2'lik yenilginin ardından "Fatih Terim, PAOK'a kaybetti ve suçu hakeme attı. Terim aynaya bakıp bu dengesiz geri hattı neden düşürdüğünü kendine sormak yerine topu başka yere attı. Başka bir maç için bahaneler aradı. PAOK maçının hakemliğini tartışarak kendi mazeretini oluşturmaya çalıştı." ifadeleri yer aldı.

HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ 

HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ 

Fatih Terim, PAOK karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından karşılaşmanın hakemine sert tepki göstermişti.

"UTANIR İNSAN" 

"UTANIR İNSAN" 

Deneyimli teknik adam, "Hakemlerden genelde bahsetmem ama Yunan Ligi kalitesiz hakemleri hak etmiyor. Maçın sonuna sadece 4 dakika vermeye utanır insan. Kırmızı kart ve çaldığı fauller hakkında bir şey söylemiyorum! Eğer böyle yabancı hakem göndereceklerse göndermesinler. Danimarka'nın en kötü hakemi buraya geldi." sözlerini kullanmıştı.

Şampiyonluk play-off'un iki maçlar geride kalan Yunanistan Ligi'nde Panathinaikos, 28 maç sonunda topladığı 59 puanla 3. sırada yer alıyor. Lider AEK'in ise 65 puanı bulunuyor.

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Fatih Terim Panathinaikos Yunanistan son dakika maçı hedefi maçın iyet
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