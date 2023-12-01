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Fatih Terim cephesinden Seçil Erzan'ın fon vurgunu sonrası ilk açıklama! İddialara tek tek yanıt verildi: Fona para yatırılmadı 3-3,5 milyon dolar kayıp!

01.12.2023 08:37 | Son Güncelleme:
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Seçil Erzan'ın aralarında ünlü futbolcularında olduğu çok sayıda kişiyi dolandırmasıyla ilgili dava süreci devam ederken, söz konusu süreçte ismi geçenlerden biri olan Fatih Terim cephesi sessizliğini bozdu. Fatih Terim'in avukatı Tufan Karataş açıklama yaptı. Terim'in avukatı Terim'le ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verirken, "Fatih hocanın 3-3,5 milyon doları kayıp" ifadesi dikkat çekti.

Türkiye'nin konuştuğu fon skandalıyla ilgili Fatih Terim cephesinden ilk açıklama geldi. Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Semih Kaya, Selçuk İnan ve Muslera gibi ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi dolandırırken, "Fatih Terim Fonu" ismini de kullandığı dava dosyasında yer almıştı. Terim'in kızı ve damadının da söz konusu fona para yatırarak mağdur olduğu ortaya çıkarken gözler Fatih hocaya çevrilmişti. Günlerdir konuşulan iddialarla ilgili ve yaşanan süreçle ilgili Fatih Terim'in avukatı Tufan Karataş'tan açıklama geldi.

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Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'a konuşan avukat Karataş'ın açıklamaları şöyle;

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Seçil Erzan'la Fatih Terim nereden tanışıyor?



Seçil, Florya'ya atandıktan sonra oluyor. Bir iki yıl sonra banka ile kulüp arasında sponsorluk sözleşmesi imzalanıyor, hesaplar aktarılıyor. Herkesle yakın ilişki kuruyor. Bu kadar insanı toplayabilmişse ciddi manipülasyon gücü olduğunu gösterir. Bütün futbolcular orada, kadın her gün kulüpte.


Erzan, diyor ki “Terim'in finansal danışmanıydım.”


Bu finansal danışmanlık değil. Her şube müdürünün belli bir kalibrasyon üzerindeki müşteriye verdiği temel hizmet.


Tam olarak ne yapmış?


Mesela hocaya diyor ki “Şu kağıt var, alınıp kâr edilebilir.” “Şu hazine bonosu var, girelim mi?” Bu şekilde banka hesapları üzerinden yatırımlar yapıyor.

Terim, kadınla dostluk geliştiriyor. Nasıl oluyor?


Erzan, yapısı itibariyle samimiyet kurabilen bir insan. Bu samimiyeti sadece hocayla değil. Sosyal medyada bütün müşterileri ile fotoğrafları var. Düğününe, cenazesine gitmiş-gelmiş.


Candaş Gürol'la sevgili olması Terim'in çabasıyla mı oldu?


Candaş'ın Seçil'le nişanlanmasına kesinlikle çekince koydu. Günün sonunda diyor ki ‘Bunlar koskoca insanlar. Bir yere kadar çekince koyabilirim.

Yani para alışverişi olmadı.

Erzan'la yok. Banka ile var. Hesaplarında yatan para üzerinden Seçil yatırımlarda değerlendirdi.


Elden mi gönderiyor? Hesaptan mı?


Seçil'in kontrolünde olan ve istediği gibi girip çıktığı bir hesap. “Hocam şu kağıdı alacağız” diyor. Saha kenarında topluca oldu bittiyle evrakı imzalatıyor.

3-3,5 MİLYON DOLAR OLMASI LAZIM

3-3,5 MİLYON DOLAR OLMASI LAZIM

Terim'in “Hesabımda 3.000.000 dolar var” dediği para bu para mı?

Geçmişten beri olduğunu zannettiği para, bu para.

Nerede bu para?

Bize göre hesapta 3-3,5 milyon dolar olması lazım.

Terim diyor ki, “3.000.000 dolarım var.”

Doğru.

Banka “Öyle bir para yok” diyor.

Hesaba yatanlar var

Erzan, parayı çekmiş mi?

Seçil'in “Kağıt, hazine, fon aldım” diye bir hikayesi var. Bu yatırımlardan sonra meblağlar hesaba geri gelmiş. Ama bakıyoruz ki hesaplarda anlamsız eksilmeler var.

Para mı çalmış?

Dikkat çekmeyecek şekilde eksiltilmiş. Fon alıyorum diye. Gerçekten alıp satmış. Ama olması gereken 3-3.5 milyon dolar ortada yok.

Hesaptan çekse Terim'e mesaj gelir.


Gelmez. Eksilen parayla alakalı kaşla göz arasında evrak.

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Fatih Terim Seçil Erzan erden
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