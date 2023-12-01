Fatih Terim cephesinden Seçil Erzan'ın fon vurgunu sonrası ilk açıklama! İddialara tek tek yanıt verildi: Fona para yatırılmadı 3-3,5 milyon dolar kayıp!

Terim, kadınla dostluk geliştiriyor. Nasıl oluyor?





Erzan, yapısı itibariyle samimiyet kurabilen bir insan. Bu samimiyeti sadece hocayla değil. Sosyal medyada bütün müşterileri ile fotoğrafları var. Düğününe, cenazesine gitmiş-gelmiş.





Candaş Gürol'la sevgili olması Terim'in çabasıyla mı oldu?





Candaş'ın Seçil'le nişanlanmasına kesinlikle çekince koydu. Günün sonunda diyor ki ‘Bunlar koskoca insanlar. Bir yere kadar çekince koyabilirim.