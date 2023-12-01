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Seçil Erzan'ın 'Moci' dediği gizemli kişi bakın kim çıktı! Yazışmalarda dikkat çeken ifade: 'Yoksa bin defa ölmüştüm'

01.12.2023 08:37 | Son Güncelleme:
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Seçil Erzan olayında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Erzan'ın boş araziye götürülüp tehdit edildiği anlarda bahsettiği 'Moci'nin İranlı tefeci Hakani olduğu ve daha önce bankada yaptıkları görüşmelere ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan Erzan'ın kuzeninin eşinden sisteme sokması için yeni kişiler bulmasını istediği yazışmalarda "Anneme kıyamıyorum... Yoksa bin defa ölmüştüm alıp götürürler beni" dediği yer aldı.

Seçil Erzan'ın 'Moci' dediği gizemli kişi bakın kim çıktı! Yazışmalarda dikkat çeken ifade: 'Yoksa bin defa ölmüştüm'

Aralarında eski futbolcuların da olduğu 18 kişinin dolandırıldığı olayla ilgili tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Erzan'ın boş arazide tehdit edildiği anlar yer alırken gizemli 'Moci'nin kim olduğu ortaya çıktı. Erzan'ın 'Moci' diye söylediği kişinin Erzan ile bankada bir araya geldiği anlara ilişkin görüntüler de gün yüzüne çıktı. Öte yandan Erzan'ın tefecilere borcunu ödemek için kuzeninin eşinden para istediği ve sisteme yeni birilerini sokmasını istediği öğrenildi.

"MOCİ VE NAZLI'NIN BİR ÇIKARI YOK"

Erzan ifadesinde tehdit edildiğini söylemişti. Gelişmeler sonrasında Erzan'ın tehdit altında çekildiği iddia edilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, boş bir arazide olduğu görülen aracın içinde bulunan Erzan'ın gözlerinin şiş olduğu görülüyor. Araçta bulunan kişi ya da kişiler söylediklerini Erzan'a tekrarlatıp kayda alıyor.

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Erzan video görüntülerinde, “Merhaba Süleyman Amca, sana vermiş olduğumuz Moci'nin ve Nazlı'nın senedinde her ikisinde bir çıkarı yok. Tamamen bana yardım etmek amacıyla yaptılar. Senden çok rica ediyorum onların senetleriyle ilgili lütfen hiçbir şey yapma. Hemen onları lütfen iade et. Hiçbir şey yok çünkü" dediği duyuluyor. Görüntüde araya giren bir şahıs da, “Bir kuruş para almadığımı da söyle" dedikten sonra Erzan, "Moci bir kuruş para almadı, Nazlı da" ifadelerini kullanıyor.

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GİZEMLİ 'MOCİ' İRANLI TEFECİ ÇIKTI

Kanal D Haber'in haberine göre herkesin merak ettiği 'Moci' diye söylediği o İranlı tefeci Mojtaba Hakani'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Hakani'nin Erzan'ın odasına girip çıktığı anların görüntüsüne ulaşıldı.

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Tarih 6 Mart saat 08.55. Seçil Erzan bankanın üst kattaki odasına girdi. Erzan'dan 5,5 saat sonra Hakani, bankadaydı. Erzan üniversiteden arkadaşının eşi olan Hakani ile içeride 1 saat kaldı. 60 dakika ne konuştular sadece ikisi biliyor. Görüşmeden 3 saat sonra ise Erzan bankadan ayrıldı.

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1 gün sonra yine Hakani, Erzan'ın odasına geldi ama bu sefer yanında bir çanta vardı. Odaya girdiğinde saat 10.00'u gösteriyordu ve bu sefer içeride 1 dakika kaldı. 2 dakika sonra geldiğinde ise bu sefer çantası elindeydi. 6 dakikalık sır bir görüşme yaptılar, Hakani de parasını verip faiziyle geri alıyordu.

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Seçil Erzan, Hakani hakkında yaptığı açıklamada "Kendisine bu zamana kadar aldığım paranın çok daha üzerine ödeme yaptım" demişti. İddiaya göre Hakani daha fazlasını istemişti. Erzan ile birlikte gidip tefeci Süleyman Aslan'dan para aldılar. Erzan yaptığı açıklamada "Süleyman Aslan isimli tefeciden Moci ile birlikte gidip 10.000.000 TL para aldım, 14.000.000 TL olacak şekilde geri ödedim" demişti.

Senette ikisinin de imzası vardı, seneti alamayan Hakani, Erzan'ı bir araçla boş bir araziye götürdü. Erzan, Hakani ne dediyse söyledi.

KUZENİNİN EŞİNDEN YENİ İSİMLER BULMASINI İSTEMİŞ

Erzan'ın tefecilere borcunu ödemek için kuzeninin eşinden para istediği ve fona yeni isimler katmak için yaptığı yazışmalar da ortaya çıktı.

Seçil Erzan'ın yüksek karla fon yalanı artık çıkmaza girdi. Erzan paraları ödeyemediği zaman işin sonuna gelindi. Erzan çıkış yolu arıyordu, aklına "Bu zamana kadar market alışverişlerinden yurt dışı tatillerine kadar benden aldıkları paralarla geçimlerini sağladılar" dediği kuzeni Tanın Yılmaz'ın eşi Merve Yılmaz geldi.

Erzan attığı mesajda "Zor durumdayım...Bana bugün 250-3000 ne varsa acil bulabilir misin?" dedi. Yılmaz, "Zor durumda olduğunu sen biliyorsun ama konuşmazsan ben hiçbir şey anlayamam. Daha da kötüsü endişemi artırıyor" yanıtını verdi. Erzan bunun üzerine "30 günlük... Yoksa patlayacağım, hiçbir çarem yok" dedi.

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"YOKSA BİN DEFA ÖLMÜŞTÜM ALIP GÖTÜRÜRLER BENİ"

Merve Yılmaz kendisinde para olmadığını kimden bulabileceğini sordu. Erzan'da Gülnur'un annesini işaret etti. Erzan, Yılmaz'dan sisteme yeni isimler bulmasını istedi. Yılmaz, Erzan'ın bu istediğine karşılık "Ayy, ayy, yok... Bir de inan ne olduğunu anlamadığı bir sistem var orada. Ben kendi param olsa sana veririm ama bir daha kimseyi sokmam" dedi. Erzan ise "Merve sokarsan hayatımı kurtarırsın, anneme kıyamıyorum... Yoksa bin defa ölmüştüm alıp götürürler beni. " ifadesini kullandı.

Daha sonra konuşma şu şekilde devam etti:

Merve Yılmaz: "Seçil neler diyorsun? Neler yaptın sen böyle? Dur düşüneyim. USD mi?

Seçil Erzan: 500 evet...

Merve Yılmaz: Bilmiyorum ki kimden ama düşüneceğim, Gülnur olmaz. Melis biliyor sıkıntı olduğunu asla sokmaz Gülnur'u.

ERZAN'A SALDIRDILAR

Bir süre sonra Seçil Erzan ve Yılmaz çiftinin arası bozuldu. Erzan'ın iddiasına göre daha fazla para istemeye başladılar. Hatta parayı alamayınca Erzan'a saldırdılar. Erzan ifadesinde "Tanın yanımda bulunduğu sırada Merve de şubeye odama geldi. Birden Merve saçıma yapıştı, hakaretler etti. Kolumda bulunan lüks saatimi zorla çekip aldı. 'Bunu sana yedirmem' dedi. 'Benim paramı vereceksin' diye bağırdı" dedi. Ancak Erzan, Tanın ve Merve'den şikayetçi olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Seçil Erzan
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