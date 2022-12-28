Fatih Terim de ilaç olmamıştı! Selçuk İnan Süper Lig'de yine kayıp... 3'te 0 yaptı!

ÜMRANİYESPOR, SİVASSPOR, İSTANBULSPOR...

Geçtiğimiz hafta Sivasspor'a mağlup olan Kasımpaşa, Türkiye Kupası mücadelesi beşinci tur maçında Ümraniyespor'a yenilmişti. Bu hafta alınan Sivasspor mağlubiyeti ile Selçuk İnan, Kasımpaşa ile 3'te 0 yapmış oldu.