Fatih Terim'den sonra Jorge Jesus! Deneme sınavı sonrası veliye mesaj attılar...

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana Sarı-Lacivertli takımda yaptığı köklü revizyonlarla taraftarın sevgilisi olan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus yalnızca saha içinde değil saha dışında yaptıklarıyla da Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olmuş durumda.
Jorge Jesus ile UEFA Avrupa Ligi gruplarından lider olarak çıkan Fenerbahçe, Süper Lig'de de yolun lider olarak devam ederken yönetim, 1 yıl sözleşme imzaladığı hocası ile kontrat uzatmak için ilk girişimlerine başlamıştı.
Portekizli çalıştırıcı da geçtiğimiz günlerde Sarı-Lacivertli taraftarlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Görev yaptığım ülkelerde ve takımlarda tanık olmadığım, tutkulu bir taraftar kitlesi bizi destekliyor. Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri olsa da uzun süredir başarıya aç, özlem duyan bir taraftara sahibiz. Şu anda takımımızın en büyük itici gücü, tribünlerimiz. Sadece evimizde oynadığımız maçlarda değil, deplasmana gittiğimizde de bizi asla yalnız bırakmıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
Tüm bular yaşanırken, sosyal medyada çokça paylaşılan bir görüntü gündeme oturdu. Paylaşılan görselde girdiği bir sınava ismini 'Jorge Jesus'un torunu' olarak kodlayan öğrencinin velisine, okul yönetiminin attığı mesaj görülürken mesajda "Sn. Velimiz, öğrenciniz deneme sınavında isim kısmına 'Jorge Jesus'un torunu' kodlamıştır. Gerekli uyarıları vermenizi arz ederiz'" ifadeleri kullanıldı.
Yaşanan bu olay E-Devlet üzerinde açılan isim değişikliği uygulaması sonrası binlerce kişinin ismini 'Fatih Terim' olarak değiştirmek için başvurmak istemesini hatırlattı.
İŞTE O MESAJ...