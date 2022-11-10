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  4. Fatih Terim'den sonra Jorge Jesus! Deneme sınavı sonrası veliye mesaj attılar...

Fatih Terim'den sonra Jorge Jesus! Deneme sınavı sonrası veliye mesaj attılar...

10.11.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jorge Jesus'un gelişiyle Fenerbahçe'de şampiyonluk şarkıları daha yüksek sesle söylenmeye başlanırken, Süper Lig'de liderliğini sürdüren Sarı-Lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde de grubunu lider olarak tamamlamayı başarmıştı. Gelişinden bu yana yaptığı dokunuşlarla takımın bambaşka bir çehreye bürünmesini sağlayan Portekizli hoca taraftarın da sevgilisi olurken, oldukça ilginç bir olay yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana Sarı-Lacivertli takımda yaptığı köklü revizyonlarla taraftarın sevgilisi olan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus yalnızca saha içinde değil saha dışında yaptıklarıyla da Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olmuş durumda.

Jorge Jesus ile UEFA Avrupa Ligi gruplarından lider olarak çıkan Fenerbahçe, Süper Lig'de de yolun lider olarak devam ederken yönetim, 1 yıl sözleşme imzaladığı hocası ile kontrat uzatmak için ilk girişimlerine başlamıştı.

Portekizli çalıştırıcı da geçtiğimiz günlerde Sarı-Lacivertli taraftarlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Görev yaptığım ülkelerde ve takımlarda tanık olmadığım, tutkulu bir taraftar kitlesi bizi destekliyor. Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri olsa da uzun süredir başarıya aç, özlem duyan bir taraftara sahibiz. Şu anda takımımızın en büyük itici gücü, tribünlerimiz. Sadece evimizde oynadığımız maçlarda değil, deplasmana gittiğimizde de bizi asla yalnız bırakmıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Tüm bular yaşanırken, sosyal medyada çokça paylaşılan bir görüntü gündeme oturdu. Paylaşılan görselde girdiği bir sınava ismini 'Jorge Jesus'un torunu' olarak kodlayan öğrencinin velisine, okul yönetiminin attığı mesaj görülürken mesajda "Sn. Velimiz, öğrenciniz deneme sınavında isim kısmına 'Jorge Jesus'un torunu' kodlamıştır. Gerekli uyarıları vermenizi arz ederiz'" ifadeleri kullanıldı.

FATİH TERİM DE YAŞAMIŞTI!

FATİH TERİM DE YAŞAMIŞTI!

Yaşanan bu olay E-Devlet üzerinde açılan isim değişikliği uygulaması sonrası binlerce kişinin ismini 'Fatih Terim' olarak değiştirmek için başvurmak istemesini hatırlattı.

İŞTE O MESAJ...

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Fatih Terim son dakika Jorge Jesus galatasaray

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