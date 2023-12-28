Fatih Terim Galatasaray'a çok istediği isme 11 yıl sonra yeni ekibi Panathinaikos'ta kavuştu!

Galatasaray'dan ayrıldığı günden bu yana herhangi bir takımı çalışmayan Fatih Terim, uzun bir aranın ardından Yunan ekibi Panathinaikos ile sözleşme imzalayarak yeşil sahalara geri dönmüştü.
Yeni ekibiyle ilk antrenmanına çıkan Terim için günden güne yeni detaylar ortaya çıkarken tecrübeli çalıştırıcının bundan tam 11 yıl önce Galatasaray'a istediği isme Panathinaikos'ta kavuştuğu ortaya çıktı.
Sarı-Kırmızılı ekipteki üçüncü döneminde takıma Sırp oyuncu Filip Djuricic'i transfer etmek isteyen Terim'in bu talebi gerçekleşmezken, Sniejder takıma katılmıştı.
O dönem Terim'in listesinde bulunan Djuricic an itibarıyla Panathinaikos forması giyiyor.