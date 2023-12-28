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  4. Fatih Terim Galatasaray'a çok istediği isme 11 yıl sonra yeni ekibi Panathinaikos'ta kavuştu!

Fatih Terim Galatasaray'a çok istediği isme 11 yıl sonra yeni ekibi Panathinaikos'ta kavuştu!

28.12.2023 12:01 | Son Güncelleme:
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Yunan ekibi Panathianikos ile yeni sözleşme imzalayan Fatih Terim, 11 yıl önce Galatasaray'a transfer etmek istediği isimle burada buluştu. İşte detaylar...

Filip Djuricic

Filip Djuricic

SIR Sırbistan
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Panathinaikos
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Galatasaray'dan ayrıldığı günden bu yana herhangi bir takımı çalışmayan Fatih Terim, uzun bir aranın ardından Yunan ekibi Panathinaikos ile sözleşme imzalayarak yeşil sahalara geri dönmüştü.

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TERİM İÇİN YENİ DETAY 

TERİM İÇİN YENİ DETAY 

Yeni ekibiyle ilk antrenmanına çıkan Terim için günden güne yeni detaylar ortaya çıkarken tecrübeli çalıştırıcının bundan tam 11 yıl önce Galatasaray'a istediği isme Panathinaikos'ta kavuştuğu ortaya çıktı.

O İSMİ İSTEMİŞTİ 

O İSMİ İSTEMİŞTİ 

Sarı-Kırmızılı ekipteki üçüncü döneminde takıma Sırp oyuncu Filip Djuricic'i transfer etmek isteyen Terim'in bu talebi gerçekleşmezken, Sniejder takıma katılmıştı.

11 YIL SONRA KAVUŞTU 

11 YIL SONRA KAVUŞTU 

O dönem Terim'in listesinde bulunan Djuricic an itibarıyla Panathinaikos forması giyiyor.

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transfer Fatih Terim Panathinaikos son dakika galatasaray erhan
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