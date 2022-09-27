Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu! Ağzını bıçak açmıyordu...

Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim, Adana Lezzet Festivali İstanbul lansmanına katıldı. Yeni Alanya Gazetesi'nden Mehmet Ali Dim'e konuşan Fatih Terim, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıracak ifadeler kullandı.
Galatasaray'ın durumunun kendisine sorulmasının ardından Okan Buruk için konuşan Fatih Terim, "Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Yeni bir takım oluşturdular. Oyuncuların birbirine uyum sağlaması her zaman zaman alır." dedi.
Fatih Terim, Alanyaspor ile ilgili olarak ise, "Sebebini bilmiyorum ama Alanyaspor bu sezon iyi değil. Acil bir şeyler yapmalısınız." ifadelerini kullandı.
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