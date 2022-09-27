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Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu! Ağzını bıçak açmıyordu...

27.09.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Lezzet Festivali İstanbul lansman kahvaltısına katılan Fatih Terim, Galatasaray hakkında ilk kez konuştu. Sarı-kırmızılı takımdan ayrılmasının ardından ağzını adeta bıçak açmayan tecrübeli çalıştırıcı, Okan Buruk hakkında ifadeler kullandı.

Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim, Adana Lezzet Festivali İstanbul lansmanına katıldı. Yeni Alanya Gazetesi'nden Mehmet Ali Dim'e konuşan Fatih Terim, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıracak ifadeler kullandı.

"BİRAZ SABIR GEREK"

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Galatasaray'ın durumunun kendisine sorulmasının ardından Okan Buruk için konuşan Fatih Terim, "Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Yeni bir takım oluşturdular. Oyuncuların birbirine uyum sağlaması her zaman zaman alır." dedi.

"ACİL BİR ŞEYLER YAPMALISINIZ!"

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Fatih Terim, Alanyaspor ile ilgili olarak ise, "Sebebini bilmiyorum ama Alanyaspor bu sezon iyi değil. Acil bir şeyler yapmalısınız." ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM FOTOĞRAFLARI

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