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  4. Fatih Terim için hazır kıta beklemeye geçtiler! İspanyol devini kurtarabilecek tek adam Fatih Terim gibi duruyor...

Fatih Terim için hazır kıta beklemeye geçtiler! İspanyol devini kurtarabilecek tek adam Fatih Terim gibi duruyor...

06.10.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol ekibi Sevilla'da kötü gidiş devam ediyor. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu iç saha maçında Dortmund'a 4-1 mağlup olan İspanyol devi, teknik direktör Julen Lopetegui ile yollarını resmen ayırdı. Lopetegui'den boşalan koltuğa kimin geçeceği merak konusu olurken İspanyol medyası Fatih Terim'i ilk sıradan gösterdi. İşte detaylar...

Sevilla'da kötü gidiş teknik direktör Julen Lopetegui'nin sonunu getirdi. Art arda aldığı kötü sonuçların ardından görevine son verilen Julen Lopetegui'nin yerine kimin geçeceği ise merak konusu olmuştu.

SEVILLA'DA FATİH TERİM SESLERİ

DORTMUND SONUNU GETİRDİ

DORTMUND SONUNU GETİRDİ
Ramon Sanchez Pizjuan'da ağırladıkları Dortmund karşısında adeta dağılan Sevilla'da karar verildi. İlk yarıda 3 farkla geri düşen İspanyol ekibi, karşılaşmadan da 4-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

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İspanyol ekibi, kararı resmi olarak açıklamadan önce Lopetegui, Dortmund maçı sonunda oyuncularıyla vedalaştı. Lopetegui, sahadan ayrılırken de taraftarlara veda etmişti. Maç sonu Movistar'a konuşan Lopetegui, "Bana üç harika sezon yaşatan tüm Sevilla'ya, halkına, oyunculara teşekkür ederim. Çok sevdiğim bir takımdan ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Sevinçli ve hüzünlü anlar yaşadık" dedi. Sevilla ise yaptığı açıklamayla tecrübeli hocayla yolları resmen ayırdı.

LİGDE DİBE VURDULAR

LİGDE DİBE VURDULAR
İspanya LaLiga'da geride kalan 7. haftayı Sevilla, 17. sırada yer alıyordu. 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Sevilla'da acil bir çıkış yolu aranıyor.

İÇ SAHADA GALİBİYETİ UNUTTULAR

İÇ SAHADA GALİBİYETİ UNUTTULAR
Sevilla, bu sezon LaLiga'da oynadığı 3 iç saha maçında 1 beraberlik, 2 yenilgi alırken Şampiyonlar Ligi'nde de oynadığı 2 iç saha maçını kaybetti.

FATİH TERİM SESLERİ

FATİH TERİM SESLERİ
Sevilla için İspanyol basınında en güçlü aday Fatih Terim olarak görülüyor. İspanyol Spor programı Carrusel Deportivo’da yer alan bir habere göre, Fatih Terim, Sevilla’nın teknik direktör arayışlarında listenin başında yer alıyor.
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