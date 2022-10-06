Fatih Terim için hazır kıta beklemeye geçtiler! İspanyol devini kurtarabilecek tek adam Fatih Terim gibi duruyor...

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İspanyol ekibi, kararı resmi olarak açıklamadan önce Lopetegui, Dortmund maçı sonunda oyuncularıyla vedalaştı. Lopetegui, sahadan ayrılırken de taraftarlara veda etmişti. Maç sonu Movistar'a konuşan Lopetegui, "Bana üç harika sezon yaşatan tüm Sevilla'ya, halkına, oyunculara teşekkür ederim. Çok sevdiğim bir takımdan ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Sevinçli ve hüzünlü anlar yaşadık" dedi. Sevilla ise yaptığı açıklamayla tecrübeli hocayla yolları resmen ayırdı.