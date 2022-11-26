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Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'in son yolculuğuna çok sayıda ünlü isim katıldı

26.11.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in dün hayatını kaybeden annesi Nuriye Terim, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Cenazeye siyaset, spor ve sanat camiasından çok sayıda isim akın etti.

A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in bir süre önce rahatsızlanan ve evde bakım hizmeti alan annesi Nuriye Terim (91) dün hayatını kaybetti. Anne Terim'in cenazesi bugün öğle saatlerinde Asri Mezarlığa getirildi. Nuriye Terim için burada cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Nuriye Terim, Adana Asli Mezarlığı'nda kocasının yanına defnedildi.

SİYASET, SPOR VE SANAT CAMİASINDAN BİRÇOK İSİM KATILDI

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Cenaze törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Adana Valisi Süleyman Elban, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda, Acun Ilıcalı ile spor ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

NURİYE TERİM'İN CENAZESİNE KATILAN İSİMLER

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