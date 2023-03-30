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Fatih Terim'in prensiydi! Kiralık olarak gönderildi, menajeri açıkladı: Galatasaray'a kesinlikle dönmeyecek

30.03.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, sezon sonu için de kollarını sıvamış durumda. Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılı ekipte sezon başında İtalyan ekibi Pisa'ya kiralık olarak gönderilen Olimpiu Morutan için de şaşırtan gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da sezon sonu için çalışmalar da devam ederken, takımdan kiralık olarak gönderilen bazı isimler için de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Bu isimlerin başında ise Olimpiu Morutan geliyor... Bonservisi Sarı-Kırmızılılar'da bulunan ve İtalya Serie B ekibi Pisa'da kiralık olarak forma giyen Morutan için beklenmedik bir gelişme yaşanırken, menajeri oyuncusunun kesinlikle Türkiye'ye geri dönmeyeceğini ifade etti.

İTALYA'DA FIRTINA GİBİ 

İTALYA'DA FIRTINA GİBİ 

Fatih Terim'in takımın başında olduğu dönemde vazgeçmediği isimlerden olan, sezon başında 5.5 milyon euro şartlı zorunlu satın alma opsiyonu ile Pisa'ya kiralanan Olimpiu Morutan İtalya'da fırtına gibi eserken, adından söz ettirmeyi başarmıştı.

"TÜRKİYE'YE DÖNMEYECEK" 

"TÜRKİYE'YE DÖNMEYECEK" 

Geleceği merak konusu olan Morutan'ın menajeri Becali yaptığı açıklamada, "Morutan kesinlikle Türkiye'ye geri dönmeyecek. İtalya'dan önemli kulüpler ilgi duyuyor. Öncelik Pisa'da. Satın alma opsiyonları var. Biz diğer kulüplerle de görüşmeler yapacağız" ifadelerini kullandı.

6 GOL 7 ASİST

6 GOL 7 ASİST

 Pisa'da 28 maçta 6 gol atıp 7 asist üreten Morutan, İtalya Serie A takımlarının dikkatini çekti. Pisa'nın satın alma maddesini elinde burduğu Morutan'da menajer Becali'nin planları devreye girdi.

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