Fatih Terim'in prensiydi! Kiralık olarak gönderildi, menajeri açıkladı: Galatasaray'a kesinlikle dönmeyecek

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da sezon sonu için çalışmalar da devam ederken, takımdan kiralık olarak gönderilen bazı isimler için de yeni gelişmeler yaşanıyor.

Bu isimlerin başında ise Olimpiu Morutan geliyor... Bonservisi Sarı-Kırmızılılar'da bulunan ve İtalya Serie B ekibi Pisa'da kiralık olarak forma giyen Morutan için beklenmedik bir gelişme yaşanırken, menajeri oyuncusunun kesinlikle Türkiye'ye geri dönmeyeceğini ifade etti.