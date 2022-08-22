Fatih Terim olmak için başvurdular! Tam 19.756 kişi bakın ne yaptı

Ad ve soyad değişikliği yapmak isteyen vatandaşlar için, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü son başvuru tarihini duyurdu. Bu olayın duyurulmasının ardından ilginç bir girişim yaşandı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, "vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı" değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.

19.756 VATANDAŞ FATİH TERİM OLMAK İSTİYOR

Hem Galatasaray'ın hem de Türk futbolunun efsaneleri arasında yer alan Fatih Terim için daha önce yaşanmamış bir gelişme meydana geldi. Ad soyad değişimi için başvuruda bulunan vatandaşlardan 19.756'sı, adını soyadını Fatih Terim yapmak için e-devlet üzerinden başvuruda bulundu. (Ajansspor)