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Fatih Terim olmak için başvurdular! Tam 19.756 kişi bakın ne yaptı

22.08.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsim soyisim değiştirmek isteyen vatandaşlar için son başvuru tarihi 24 Aralık olarak duyuruldu. Adını ve soyadını Fatih Terim yapmak isteyen binlerce kişinin olmasının ardından bu konu sosyal medyada gündem konusu oldu.

Ad ve soyad değişikliği yapmak isteyen vatandaşlar için, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü son başvuru tarihini duyurdu. Bu olayın duyurulmasının ardından ilginç bir girişim yaşandı.

İŞTE O AÇIKLAMA

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Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, "vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı" değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.

19.756 VATANDAŞ FATİH TERİM OLMAK İSTİYOR

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Hem Galatasaray'ın hem de Türk futbolunun efsaneleri arasında yer alan Fatih Terim için daha önce yaşanmamış bir gelişme meydana geldi. Ad soyad değişimi için başvuruda bulunan vatandaşlardan 19.756'sı, adını soyadını Fatih Terim yapmak için e-devlet üzerinden başvuruda bulundu. (Ajansspor)

FATİH TERİM FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim galatasaray
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