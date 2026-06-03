Nihat Hatipoğlu’nun oğlu ile videolar çekiyordu! Fatma Soydaş'ın aylık geliri kalem kalem hesaplandı

Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile çektiği videolarla birlikte tanınırlık kazanan fenomen Fatma Soydaş, dijital içerik mecralarında rekor kazanç sağlamaya başladı.

TikTok üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayınlardan kazandığı paralarla gündeme gelen Soydaş şimdi de Sinem Yıldız'ın programına konuk oldu. Soydaş'ın aylık geliri kalem kalem hesaplandı.

Sosyal medyaya büyük emek harcadığını söyleyen Soydaş daha önce muhasebeci olduğu ve işi bırakmak zorunda kaldığını dile getirdi. Net bir kazancı olmadığını söyleyen Fatma Soydaş özel abonelik sisteminden bahsetti.

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'ÇOK İYİ PARA'

Soydaş; '60 liraya abone olunuyor şu an. O yüzden şu an 20.000 civarı bir abonem var.' dedi. Sinem Yıldız hemen hesaplamaya geçti ve '1 milyon 200 bin TL civarında bir gelir. 600'ü masraf düş. 600'ü kalıyor. Çok iyi para. Muhasebecilikten kazanabilir misin?' diye konuştu.

Fatma Soydaş kazandığı paralarla ev ve araba yatırımı yapmayı düşündüğünü de dile getirdi.