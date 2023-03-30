Fatih Terim şampiyonluk maçını iftarda açıkladı! Fenerbahçelileri kızdırdı

"ŞAMPİYONLUK O MAÇA KALMAZ"

Terim ise Timur'u yapılan transferler sebebiyle tebrik ettiği öne sürülürken, NEF Park'ta oynanacak ligin son maçı olan Fenerbahçe derbisinde olma sözü verdi ve "Şampiyonluk o maça kalmaz" ifadelerini kulandı.