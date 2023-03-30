SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim şampiyonluk maçını iftarda açıkladı! Fenerbahçelileri kızdırdı

Fatih Terim şampiyonluk maçını iftarda açıkladı! Fenerbahçelileri kızdırdı

30.03.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin (GSİYAD) geleneksel iftarı gerçekleştirildi. İftara Sarı-Kırmızılılar'ın efsane isimlerinden Fatih Terim de katılırken, Terim'in Sarı-Kırmızılı yöneticilerle olan samimi tavırları dikkat çekti. Öte yandan tecrübeli futbol adamının Erden Timur ile arasında geçtiği iddia edilen bir diyalog gündem oldu. İşte detaylar...

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin (GSİYAD) geleneksel iftarı Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. İftara Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray eski Teknik Direktörü Fatih Terim, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı yönetim kurulu üyeleri, dernek yönetim kurulu üyeleri ve camiadan isimler katıldı.

OKAN BURUK İLE HASRET GİDERDİ 

OKAN BURUK İLE HASRET GİDERDİ 

Sarı-Kırmızılılar'ın efsane isimlerinden Fatih Terim de iftarda yöneticilerle aynı masaya otururken, Terim'in, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la da samimi halleri dikkat çekti.

ÖZBEK VE TİMUR İLE DE GÖRÜŞTÜ

ÖZBEK VE TİMUR İLE DE GÖRÜŞTÜ

Tecrübeli futbol adamı eski öğrencisi Okan Buruk'la bir süre sohbet ederken, Başkan Dursun Özbek ve CEO Erden Timur ile de bir araya geldi.

SON MAÇA DAVET 

SON MAÇA DAVET 

İddiaya göre, Erden Timur, Fatih Terim'i Fenerbahçe ile oynanacak ligin son maçına davet ederken, "Şampiyonluk turu atılırken bize eşlik edin" teklifinde bulundu.

"ŞAMPİYONLUK O MAÇA KALMAZ"

"ŞAMPİYONLUK O MAÇA KALMAZ"

Terim ise Timur'u yapılan transferler sebebiyle tebrik ettiği öne sürülürken, NEF Park'ta oynanacak ligin son maçı olan Fenerbahçe derbisinde olma sözü verdi ve "Şampiyonluk o maça kalmaz" ifadelerini kulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Erden Timur son dakika Şampiyonluk galatasaray galatasaraylı buruk erden

En Çok Okunan Haberler

Memuru, asgari ücretlisi, emeklisi! Maaşa zamda enflasyon hesabı

Memuru, asgari ücretlisi, emeklisi! Maaşa zamda enflasyon hesabı

Muharrem İnce'nin tavrına şaşırmışlar

Muharrem İnce'nin tavrına şaşırmışlar

Fatih Terim'den Jorge Jesus'a gönderme! "Arda Güler..."

Fatih Terim'den Jorge Jesus'a gönderme! "Arda Güler..."

Doğum günü videosu çekerken, karısının çıplak halini de paylaştı!

Doğum günü videosu çekerken, karısının çıplak halini de paylaştı!

Kritik toplantı sona erdi! Ali Koç'tan flaş açıklama...

Kritik toplantı sona erdi! Ali Koç'tan flaş açıklama...

Murat Sancak, merak edilenleri açıkladı! Sportif direktör, Montella ve Balotelli...

Murat Sancak, merak edilenleri açıkladı! Sportif direktör, Montella ve Balotelli...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.