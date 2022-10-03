Fatih Terim, Şenol Güneş ya da Sergen Yalçın değil! Shota Arveladze ile yollarını ayıran Hull City'nin yeni hocası tanıdık isim Carlos Carvalhal oluyor!

İngiltere Championship'te yeni sezona teknik direktör Shota Arveladze ile başlayan ve hedefini Premier Lig play-off'u olarak belirleyen Hull City'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Art arda alınan kötü sonuçların ardından Shota Arveladze ile yollar ayrılmıştı.

HULL CITY İÇİN SÜRPRİZ İDDİA

"EN İYİ SEÇENEKLERE BAKACAĞIZ" Kulüp sahibi Acun Ilıcalı ayrılık sonrasında, "Milli arada Shota ile takımın durumu ve geleceği hakkında bir dizi toplantı yaptık. Bu toplantılar devam ettikçe görüşlerimizin uyuşmadığını anladık. Bu yüzden yolları ayırma kararı aldık. Yeni teknik direktör için en iyi seçeneklere bakacağız..." ifadelerini kullanmıştı.

SHOTA'NIN HULL PERFORMANSI Takımın başına 27 Ocak 2022 tarihinde geçen Shota Arveladze, toplamda 30 karşılaşmaya çıktığı Hull City'de 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak 1.10 maç başına puan ortalaması yakalamıştı.



MERAK EDİLİYORDU Shota'nın ayrılığıyla birlikte Hull City'nin yeni teknik direktörünün hangi isim olacağı futbolseverler tarafından merak ediliyordu.

SÜRPRİZ: CARVALHAL İngiliz basınının haberine göre; listesinde birçok hoca bulunduran Hull City'nin favorisi, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Carlos Carvalhal...