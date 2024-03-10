Fatih Terim Yunanistan'da tarih yazıyor! Ligin en zorlu deplasmanı olan Olympiakos maçında 1-0 geriye düşmelerine rağmen 3-1 kazanmayı bildiler...

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Play-off ile ilgili konuşan Terim, "Açıkçası şampiyon olmak istiyoruz. Biraz geriden başlıyor olabiliriz ama play-off'ta 10 maç var ve bu da 30 puan anlamına geliyor. Play-off'a birinci sırada girmen başarılı olacağın anlamına gelmez. Bu süreçte önümüzdeki maçları kazanırsak istediğimiz yere gelebileceğimize inanıyoruz." şeklinde konuştu.