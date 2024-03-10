SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Fatih Terim Yunanistan'da tarih yazıyor! Ligin en zorlu deplasmanı olan Olympiakos maçında 1-0 geriye düşmelerine rağmen 3-1 kazanmayı bildiler...

Fatih Terim Yunanistan'da tarih yazıyor! Ligin en zorlu deplasmanı olan Olympiakos maçında 1-0 geriye düşmelerine rağmen 3-1 kazanmayı bildiler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.03.2024 23:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Ligi'nde normal sezon sona ermiş ve şampiyonluk turu başlamıştı. Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos ilk maçında deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 geriye düşen Yunan temsilcisi, Fatih Terim'in hamleleriyle karşılaşmayı 3-1 kazanarak şampiyonluk turuna mükemmel başladı.

Yunanistan Ligi'nde heyecan devam ediyor. Olympiakos ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Şampiyonluk turu ilk maçında deplasmanda alınan 3-1'lik galibiyet Yunanistan basınında gündeme oturdu.

Canlı Skor

GERİYE DÜŞMESİNE RAĞMEN MAÇI ALDI

GERİYE DÜŞMESİNE RAĞMEN MAÇI ALDI

Ligin en zor deplasmanı olarak kabul edilen Olympiakos deplasmanında 1-0 geriye düşen Fatih Terim'in öğrencileri müthiş bir karakter ortaya koyarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmayı başardı.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Play-off ile ilgili konuşan Terim, "Açıkçası şampiyon olmak istiyoruz. Biraz geriden başlıyor olabiliriz ama play-off'ta 10 maç var ve bu da 30 puan anlamına geliyor. Play-off'a birinci sırada girmen başarılı olacağın anlamına gelmez. Bu süreçte önümüzdeki maçları kazanırsak istediğimiz yere gelebileceğimize inanıyoruz." şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLUK TURU NASIL YAPILIYOR?

ŞAMPİYONLUK TURU NASIL YAPILIYOR?

14 takımlı Yunanistan Süper Ligi'nde normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar, Şampiyonluk Turu oynama hakkı kazanıyor. 6 ekibin yer aldığı şampiyonluk turunda ise oynanacak 10 maçın sonunda normal sezon puanıyla birlikte en çok puanı toplayan ekip şampiyonluğunu ilan ediyor.

YUNAN BASINI ÖVGÜ DOLU BAHSETTİ

YUNAN BASINI ÖVGÜ DOLU BAHSETTİ

Panathinaikos'un aldığı galibiyetin ardından Yunan basını Fatih Terim'i öve öve bitiremedi.

"EN ZOR DEPLASMAN"

"EN ZOR DEPLASMAN"

Yunan basını, Olympiakos deplasmanının en zor deplasman olduğu vurgusunu yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Panathinaikos Yunanistan ligi maçın
En Çok Okunan Haberler
Murat Kurum'a soru sormak isteyen kız neye uğradığını şaşırdı

Murat Kurum'a soru sormak isteyen kız neye uğradığını şaşırdı

Kapalıçarşı’da döviz kuyruğu gündem olmuştu!

Kapalıçarşı’da döviz kuyruğu gündem olmuştu!

Fatih Terim Yunanistan'da tarih yazıyor!

Fatih Terim Yunanistan'da tarih yazıyor!

''Buradan Türkiye Futbol Federasyonuna yalvarıyorum''

''Buradan Türkiye Futbol Federasyonuna yalvarıyorum''

Emre Mor'un paylaşımı sonrası Galatasaraylılar ayağa kalktı!

Emre Mor'un paylaşımı sonrası Galatasaraylılar ayağa kalktı!

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası!

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.