Fatih Terim Yunanistan'da tarih yazıyor! Ligin en zorlu deplasmanı olan Olympiakos maçında 1-0 geriye düşmelerine rağmen 3-1 kazanmayı bildiler...

Yunanistan Ligi'nde heyecan devam ediyor. Olympiakos ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Şampiyonluk turu ilk maçında deplasmanda alınan 3-1'lik galibiyet Yunanistan basınında gündeme oturdu.
Ligin en zor deplasmanı olarak kabul edilen Olympiakos deplasmanında 1-0 geriye düşen Fatih Terim'in öğrencileri müthiş bir karakter ortaya koyarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrılmayı başardı.
Play-off ile ilgili konuşan Terim, "Açıkçası şampiyon olmak istiyoruz. Biraz geriden başlıyor olabiliriz ama play-off'ta 10 maç var ve bu da 30 puan anlamına geliyor. Play-off'a birinci sırada girmen başarılı olacağın anlamına gelmez. Bu süreçte önümüzdeki maçları kazanırsak istediğimiz yere gelebileceğimize inanıyoruz." şeklinde konuştu.
14 takımlı Yunanistan Süper Ligi'nde normal sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar, Şampiyonluk Turu oynama hakkı kazanıyor. 6 ekibin yer aldığı şampiyonluk turunda ise oynanacak 10 maçın sonunda normal sezon puanıyla birlikte en çok puanı toplayan ekip şampiyonluğunu ilan ediyor.
Panathinaikos'un aldığı galibiyetin ardından Yunan basını Fatih Terim'i öve öve bitiremedi.
Yunan basını, Olympiakos deplasmanının en zor deplasman olduğu vurgusunu yaptı.