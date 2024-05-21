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  4. Fatih Ürek'in 5 katlı malikanesi çok konuşuldu! Evi boyatmak için istenen para ise ağızları açık bıraktı...

Fatih Ürek'in 5 katlı malikanesi çok konuşuldu! Evi boyatmak için istenen para ise ağızları açık bıraktı...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
21.05.2024 09:15
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Açıklamaları ve yaptığı estetiklerle gündemden düşmeyen Fatih Ürek bu kez lüks eviyle gündeme geldi. Ürek'in 5 katlı malikanesi ise görenleri şaşırtmayı başarttı. Geçtiğimiz günlerde evini satma kararı aldığını duyuran Ürek, lüks malikanesini satmaktan vazgeçti. Ürek, vazgeçme sebebini de açıkladı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Fatih Ürek Bodrum'daki 5 katlı malikanesi ile yeniden gündeme geldi.

Fatih Ürek'in lüks evi sade renklerden oluşuyordu. Evin her köşesinde Uzak Doğu esintileri yer alıyordu.

Evin kocaman bahçesinde ise zeytin, dut gibi ağaçlar bulunuyor. Ürek, Bodrum'daki beş katlı malikanesini satışa çıkarma kararı aldı. Ancak, beklentilerinin aksine, evinin satışı beklediği kadar kolay olmadı.

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"ZATEN RESMİ SATIŞA SUNMADIM"

Ürek, evini boyatmak için alınan fiyat teklifinin, beklediği rakamın oldukça üstünde olduğunu dile getirdi.

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Ürek, konu ile ilgili "Satamadım, zaten resmi satışa sunmadım. Evi boyatmak istedim. 500 bin TL istediler. Eskiden o parayla ev alınırdı. Ev kalacak! Büyük evin masrafı da büyük..." dedi.

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İŞTE MERAK EDİLEN O EV

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Fatih Ürek'in bu kez Bodrum'daki 5 katlı malikanesi yeniden gündem oldu.

Fatih Ürek 100 milyon TL'ye satışa çıkardığı evinin kapılarını Aramızda Kalmasın programına açtı.

Otantik ve mistik bir evde dikkat çeken yerlerden biri de mutfak oldu. Ürek'in mutfağı sade renklerden oluşuyor.

Evin her köşesinde uzak doğu esintileri yer alıyor. 

Ev o kadar büyük ki gez gez bitmiyor... Her kat ayrı bir daire gibi... Ünlü ismin salonunda ise pastel renkler hakim...

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Fatih Ürek
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