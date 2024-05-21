Fatih Ürek'in 5 katlı malikanesi çok konuşuldu! Evi boyatmak için istenen para ise ağızları açık bıraktı...

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Fatih Ürek Bodrum'daki 5 katlı malikanesi ile yeniden gündeme geldi.

Fatih Ürek'in lüks evi sade renklerden oluşuyordu. Evin her köşesinde Uzak Doğu esintileri yer alıyordu.

Evin kocaman bahçesinde ise zeytin, dut gibi ağaçlar bulunuyor. Ürek, Bodrum'daki beş katlı malikanesini satışa çıkarma kararı aldı. Ancak, beklentilerinin aksine, evinin satışı beklediği kadar kolay olmadı.

"ZATEN RESMİ SATIŞA SUNMADIM"

Ürek, evini boyatmak için alınan fiyat teklifinin, beklediği rakamın oldukça üstünde olduğunu dile getirdi.

Ürek, konu ile ilgili "Satamadım, zaten resmi satışa sunmadım. Evi boyatmak istedim. 500 bin TL istediler. Eskiden o parayla ev alınırdı. Ev kalacak! Büyük evin masrafı da büyük..." dedi.



