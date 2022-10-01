Fatih'te bir araca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil ters döndü

Ters dönen araçtaki sürücü Memiş Yaman ve yanında bulunan İbrahim Yaman, vatandaşların da yardımıyla otomobilden çıkarılarak bir süre ambulansta kontrol altında tutuldu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Fatih 'te bir araca ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi, bir süre ambulansta kontrol altında tutuldu.

- Vatandaşların da yardımıyla otomobilden çıkarılan 2 kişi bir süre ambulansta kontrol altında tutuldu

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