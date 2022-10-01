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Fatih'te bir araca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil ters döndü

01.10.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşların da yardımıyla otomobilden çıkarılan 2 kişi bir süre ambulansta kontrol altında tutuldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Fatih'te bir araca ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 2 kişi, bir süre ambulansta kontrol altında tutuldu.

Vatan Caddesi'nde Aksaray yönünde seyreden Memiş Yaman idaresindeki 34 FBB 257 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce Mustafa Bektaş yönetimindeki 34 NL 7263 plakalı otomobile, ardından da aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Ters dönen araçtaki sürücü Memiş Yaman ve yanında bulunan İbrahim Yaman, vatandaşların da yardımıyla otomobilden çıkarılarak bir süre ambulansta kontrol altında tutuldu.

Ters dönen otomobil çekici ile kaza yerinden kaldırıldı.

Fatih'te bir araca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil ters döndü

- Vatandaşların da yardımıyla otomobilden çıkarılan 2 kişi bir süre ambulansta kontrol altında tutuldu

Fatih'te bir araca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil ters döndü

Fatih'te bir araca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil ters döndü

Fatih'te bir araca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil ters döndü

Fatih'te bir araca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil ters döndü

Fatih'te bir araca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil ters döndü

Fatih'te bir araca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil ters döndü

Fatih'te bir araca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil ters döndü

Fatih'te bir araca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil ters döndü

Fatih'te bir araca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil ters döndü

Fatih'te bir araca ve aydınlatma direğine çarpan otomobil ters döndü

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Fatih vatan caddesi

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