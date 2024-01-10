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  4. Fenerbahçe 15 yıl sonra bir ilki başardı, Sarı-Lacivertliler Konyaspor'u rekorları kırarak 7-1 mağlup etti! Bonucci'nin tribünde olduğu maçta, Edin Dzeko hat-trick yaptı

Fenerbahçe 15 yıl sonra bir ilki başardı, Sarı-Lacivertliler Konyaspor'u rekorları kırarak 7-1 mağlup etti! Bonucci'nin tribünde olduğu maçta, Edin Dzeko hat-trick yaptı

10.01.2024 21:40 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında lider Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Tam 6 golün atıldığı mücadelede Fenerbahçe rakibini 7-1 mağlup ederek Kadıköy'de tarihi bir skor aldı. Sarı-Lacivertliler'in Boşnak golcüsü Edin Dzeko ilk yarıda attığı gollerle hat-trick yaparak takımını sırtladı. İşte detaylar...

Edin Dzeko

Edin Dzeko

BOS Bosna Hersek
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 16. hafta erteleme mücadelesinde lider Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u ağırladı. Kritik mücadelede Sarı-Lacivertliler rakibine adeta gol olup yağarken mücadeleden 7-1 galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko hat-trick yaptı. Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi Bonucci de karşılaşmayı takip ederken maç öncesinde tribünleri selamladı.


Canlı Skor

ÖNCE VAR, SONRA PENALTI

ÖNCE VAR, SONRA PENALTI

10' Maçın henüz başında Adil Demirbağ'ın ceza sahası içinde Dzeko'ya yaptığı müdahale sonrasında Kadir Sağlam VAR'a gitti ve penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Dzeko hata yapmadı, topu filelere yolladı.

KARŞI KARŞIYA AFFETMEDİ

KARŞI KARŞIYA AFFETMEDİ

32' Kaleci Deniz uzaklaştırdı, kısa düşen topa İrfan kafayla vurdu, Dzeko bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve affetmedi, farkı ikiye çıkarttı.

DZEKO'DAN HAT-TRICK

DZEKO'DAN HAT-TRICK

40' Topla buluşan Szymanski topu yerden ceza alanına çevirdi ve Dzeko'ya sadece dokunmak kaldı. Boşnak süperstar hat-trick yaptı, Fenerbahçe 3-0 öne geçti.

GOLLER YAĞMUR GİBİ

GOLLER YAĞMUR GİBİ

Dakikalar 42'yi gösterirken Mert, Szymanski'ye döndü ve savunma arkasına sarktı, Szymanski harika top attı, Mert karşı karşıya kaleci Deniz'i affetmedi ve farkı 4'e çıkarttı.

5 OLDU!

5 OLDU!

King ile verkaça giren Szymanski penaltı noktası üzerinden kaleci Deniz'i avladı ve skor 5-0.

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