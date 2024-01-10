Fenerbahçe 15 yıl sonra bir ilki başardı, Sarı-Lacivertliler Konyaspor'u rekorları kırarak 7-1 mağlup etti! Bonucci'nin tribünde olduğu maçta, Edin Dzeko hat-trick yaptı

Süper Lig'in 16. hafta erteleme mücadelesinde lider Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u ağırladı. Kritik mücadelede Sarı-Lacivertliler rakibine adeta gol olup yağarken mücadeleden 7-1 galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe'de Edin Dzeko hat-trick yaptı. Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi Bonucci de karşılaşmayı takip ederken maç öncesinde tribünleri selamladı.
10' Maçın henüz başında Adil Demirbağ'ın ceza sahası içinde Dzeko'ya yaptığı müdahale sonrasında Kadir Sağlam VAR'a gitti ve penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Dzeko hata yapmadı, topu filelere yolladı.
32' Kaleci Deniz uzaklaştırdı, kısa düşen topa İrfan kafayla vurdu, Dzeko bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve affetmedi, farkı ikiye çıkarttı.
40' Topla buluşan Szymanski topu yerden ceza alanına çevirdi ve Dzeko'ya sadece dokunmak kaldı. Boşnak süperstar hat-trick yaptı, Fenerbahçe 3-0 öne geçti.
Dakikalar 42'yi gösterirken Mert, Szymanski'ye döndü ve savunma arkasına sarktı, Szymanski harika top attı, Mert karşı karşıya kaleci Deniz'i affetmedi ve farkı 4'e çıkarttı.
King ile verkaça giren Szymanski penaltı noktası üzerinden kaleci Deniz'i avladı ve skor 5-0.