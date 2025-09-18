Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki kararları beIN Sport trio ekibi yorumladı! Fenerbahçe-Alanyaspor maçının hakemi Cihan Aydın için ne dediler? beIN Trio ekibinden çok konuşulacak yorum... "2 penaltı verilmeliydi"

Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u konuk ederken mücadele konuk ekibin uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın çaldığı ve çalmadığı düdüklerle tartışma konusu olurken özellikle Fenerbahçe cephesi mücadelenin ardından oldukça sert açıklamalarda bulundu.
Öte yandan mücadelenin ardından beIN Trio ekibi, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ardından hakem Cihan Aydın'ın kararları hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte o yorumlar...
6. dakikada En-Nesyri yerde, devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.
Bahattin Duran: Ayaklar tarafında hiçbir şüphem yok. Ayaklar yerde buluşuyor. Ümit'in dikkatsiz hareketi var diyenler olabilir. Buna penaltı diyen olabilir. Saygı duyarım. Devam kararı en doğrusu.
Deniz Çoban: Devam kararı doğru. Futbolun doğasında olan bir çarpışma.
6. dakikada Fred'in devam beklediği bir pozisyon var, faul kararı yeterli mi?
Bahattin Duran: Fred, riskli bir hareket yapıyor. Kayarak geliyor. Fred sol ayağıyla süpürdü. Kontrolsüz hareket. Dakikadan bağımsız sarı kart derim. Maç planına göre hakemin, şiddetli bir şekilde koştu, düdüğü çaldı, Fred'i sert uyardı, onu da kabul ederdim. Net uyarmadı. En azından sert bir uyarı beklerdim.
Bülent Yıldırım: Fred'in müdahalesi riskli. Hakem uyarsa tamam, sarı kart olsa tamam. Genel uyarı kısmı atlandı.
Deniz Çoban: Burada kart da gösterse ama buradaki faulün farkında olsa kabul ederdim.
7. dakikada Archie Brown'un yaptığı bir faul var mı, devam kararı doğru mu, faulle birlikte verilecek olsa kart gerekir mi, rengi ne olur?
Bülent Yıldırım: Archie rakibini itti. Alanyasporlu oyuncunun kolay bıraktığını düşünebilir hakem ekibi. Archie'nin ayağı zemini ararken, kramponunun tabanı değdi, bu tamamen kaza. Alanyaspor lehine faul en doğru karar olurdu. Alanyasporlu oyuncu, Archie'nin kasti bastığını hissetse bacağını tutar. Kafasını tutuyor.
Bahattin Duran: Alanyasporlu oyuncu yere düştükten sonra Archie bir sıçradı. Ayak koordinasyonu bozuluyor ve yere basıyor. Onu sahada hakemler hisseder. Net, acımasızca bir basma olduğunu, bunu bilerek yapıldığını düşünmüyorum. Pozisyon icabı olduğunu düşünüyorum.
Deniz Çoban: Faul olduğu net. Bu bir itme. Bu bir faul. Yardımcı hakemin de yardımını beklerim. Topa bakıyor, gözü orada. Cihan Aydın'ın bugün en önemli hatası, buralara çok girerdi, kontrataklarda kendini göstermek için koştu. Oyun normal seyrederken buralara yaklaşmadı. Archie bilmeden, istemsiz bastıysa faul zaten. İstemli bile yapmış olsa bir kırmızı kartta şiddet, acımasızlık, gaddarlık lazım. Eğer bunu kafaya yüze yapsa, acımasızlık aramayız ama burada aramamamız gerekiyor. Bu pozisyonda bunların hiçbiri yok. Basacağını hissettiği anda diğer ayağına ağırlığını veriyor.
8. dakikada Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda faul var mı?
Bahattin Duran: Faul yok. Talisca el temasını hissedince kolay bıraktı.
Bülent Yıldırım: Devam etmesi gereken bir pozisyon. Hakemin yanlış bir faul düdüğü.
9. dakikada Archie, İbrahim Kaya'ya faul yaptı mı?
Bülent Yıldırım: Faul var ama yapan Lima. Alan adımını ayağını açarak sağlayan Lima. Bahattin Duran: Futbolda oyuncular kendilerine pozisyon almak için vücut kullanırlar. Top Alanyasporlu oyuncunun topu değil ki, baldır çıkarır kalça çıkarır. Ayaklarını o kadar açtı ki doğal değil hiçbir şekilde. Tek amacı Archie'yi oraya yaklaştırmamak ve top daha yok. Faule katılmıyorum. Yardımcı hakemin de gereksiz müdahalesi var. Hakemin önü açık. Yardımcı karışmaz burada.
Deniz Çoban: Faul düdüğü kesinlikle ters çalındı.
