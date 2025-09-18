Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki kararları beIN Sport trio ekibi yorumladı! Fenerbahçe-Alanyaspor maçının hakemi Cihan Aydın için ne dediler? beIN Trio ekibinden çok konuşulacak yorum... "2 penaltı verilmeliydi"

7. DAKİKA ARCHIE BROWN'IN HAREKETİ FAUL MÜ?

7. dakikada Archie Brown'un yaptığı bir faul var mı, devam kararı doğru mu, faulle birlikte verilecek olsa kart gerekir mi, rengi ne olur?

Bülent Yıldırım: Archie rakibini itti. Alanyasporlu oyuncunun kolay bıraktığını düşünebilir hakem ekibi. Archie'nin ayağı zemini ararken, kramponunun tabanı değdi, bu tamamen kaza. Alanyaspor lehine faul en doğru karar olurdu. Alanyasporlu oyuncu, Archie'nin kasti bastığını hissetse bacağını tutar. Kafasını tutuyor.

Bahattin Duran: Alanyasporlu oyuncu yere düştükten sonra Archie bir sıçradı. Ayak koordinasyonu bozuluyor ve yere basıyor. Onu sahada hakemler hisseder. Net, acımasızca bir basma olduğunu, bunu bilerek yapıldığını düşünmüyorum. Pozisyon icabı olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: Faul olduğu net. Bu bir itme. Bu bir faul. Yardımcı hakemin de yardımını beklerim. Topa bakıyor, gözü orada. Cihan Aydın'ın bugün en önemli hatası, buralara çok girerdi, kontrataklarda kendini göstermek için koştu. Oyun normal seyrederken buralara yaklaşmadı. Archie bilmeden, istemsiz bastıysa faul zaten. İstemli bile yapmış olsa bir kırmızı kartta şiddet, acımasızlık, gaddarlık lazım. Eğer bunu kafaya yüze yapsa, acımasızlık aramayız ama burada aramamamız gerekiyor. Bu pozisyonda bunların hiçbiri yok. Basacağını hissettiği anda diğer ayağına ağırlığını veriyor.