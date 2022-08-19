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Fenerbahçe Avrupa kapısını araladı! Austria Wien deplasmanından 2-0'lık sonuçla döndüler

19.08.2022 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak için geçmesi gereken son engel Austria Wien... Sezona istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertliler, Kasımpaşa maçında aldığı 6-0'lık galibiyetin ardından Austria Wien'i de mağlup ederek yeni bir sayfa açmanın planlarını yapıyordu. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, deplasmanda oynamasına rağmen müthiş bir performans ortaya koydu. Austria Wien maçından 2-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Avrupa kapısını araladı.

Joshua King

Joshua King

NOR Norveç
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Avrupa Ligi'nin son virajında Austria Wien ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de disiplinli bir oyun ortaya koyuldu. Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler Kasımpaşa maçının ardından moralli şekilde çıktığı Austria Wien maçından galibiyet almanın hesaplarını yapıyordu. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin gollerini 8. dakikada Joshua King ve 89. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Fenerbahçe'nin avantajlı olarak çıkacağı rövanş maçı 25 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

MAÇ ADETA GOLLE BAŞLADI

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Fenerbahçe 8. dakikada Joshua King'in golüyle 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen atakta Diego Rossi'nin ara pasıyla topla buluşan Joshua King, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturdu.

ALTAY BAYINDIR'A TOKMAK ATILDI

Austria Wien-Fenerbahçe maçında sahalarda görmek istemediğimiz bir olay yaşandı. Altay Bayındır'ın kale vuruşu kullanacağı pozisyonda tribünlerden davul tokmağı atıldı.

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(Görüntüler D-Smart Spor kanalından alınmıştır.)

83. DAKİKADA KIRMIZI KART ÇIKTI

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Austria Wien'de Galvao, 83. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

SON DAKİKALARDA SKOR 2-0 OLDU

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Fenerbahçe'de 89. dakikada fark 2'ye çıktı. Sahneye bu kez golcü isim Serdar Dursun çıktı.

ALİOSKİ İLK KEZ 11'DE

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski, sarı-lacivertli formayı ilk kez terletti.

Transferinin ardından takımıyla hiç görev almayan deneyimli sol bek, Austria Wien maçına ilk 11'de başladı.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

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Fenerbahçe, Austria Wien karşısında 1 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde UEFA kadrosunda bulunan Emre Mor, sarı kart cezası nedeniyle Avusturya'ya getirilmedi.

Emre'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Bruma kadrodan çıkarılırken, Portekizli oyuncunun yerine Filip Novak kadroya dahil edildi.

MERT HAKAN İLK KEZ KADRODA

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Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Mert Hakan Yandaş, bu sezon resmi maçlarda ilk kez kadroda yer aldı.

Sezon başı kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan 27 yaşındaki oyuncu, Austria Wien karşısında bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Mert Hakan, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

TÜRK TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

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Fenerbahçe'nin Austria Wien ile oynadığı karşılaşmaya Türk taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Maçtan saatler önce stat civarında toplanmaya başlayan taraftarlar, karşılaşma öncesinde de sarı-lacivertlilere büyük destek verdi.

Karşılaşmayı Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra, diğer Türk takımlarının formalarını giyen Türk seyirciler de takip etti.

Austuria Wien Fenerbahçe maçından kareler

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Anahtar Kelimeler:
Austria Wien Joshua King fenerbahçe
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