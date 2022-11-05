Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'ın 'Adale arayışı' çıkışı için bomba açıklamalar! "Allah'ın sopası yok..."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Kulübün gündemine dair yaşanan birçok konuya değinen Koç, Galatasaray'ın "Sadece Galatasaray için değil tüm takımlar için. Türk futbolunun bu hale gelmesinin nedeni bu. Mücadelemiz Türk futbolunu layık olduğu yere getirmek. Türk futbolu bu düzenle maalesef ivme kaybediyor. Ne halde olduğumuz ortada. Kendimize avantaj sağlandığında da bunu çıkıp söyleyeceğiz." şeklinde yaptığı 'Adalet arayışı' sözlerine de atıfta bulundu.

KULÜP BORCU BELLİ OLDU!

Fenerbahçe, kulüp borcunun 376 milyon euro olduğunu açıkladı.

İŞTE ALİ KOÇ'UN O SÖZLERİ...