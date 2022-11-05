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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'ın 'Adale arayışı' çıkışı için bomba açıklamalar! "Allah'ın sopası yok..."

05.11.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Düzenlenen Divan Kurulu Toplantısı'nda Fenerbahçe'nin borcu açıklanırken, kürsüye çıkan Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın yaptığı 'Adalet arayışı' vurgusuna ithafen de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Kulübün gündemine dair yaşanan birçok konuya değinen Koç, Galatasaray'ın "Sadece Galatasaray için değil tüm takımlar için. Türk futbolunun bu hale gelmesinin nedeni bu. Mücadelemiz Türk futbolunu layık olduğu yere getirmek. Türk futbolu bu düzenle maalesef ivme kaybediyor. Ne halde olduğumuz ortada. Kendimize avantaj sağlandığında da bunu çıkıp söyleyeceğiz." şeklinde yaptığı 'Adalet arayışı' sözlerine de atıfta bulundu.

KULÜP BORCU BELLİ OLDU!

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Fenerbahçe, kulüp borcunun 376 milyon euro olduğunu açıkladı.

İŞTE ALİ KOÇ'UN O SÖZLERİ...

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında kulübümüze yakışan ve gurur veren adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu konuda çok çalışacağız, çok yorulacağız ama durmak yok. Fenerbahçe, kürek şubesinde Türkiye'nin açık ara en iyi takımı oldu. Ne var, ne yok tüm kupaları kazandı. Tebrik ediyorum."

"BİLET DEVRİNDE SIKINTI OLMAYACAK"

"BİLET DEVRİNDE SIKINTI OLMAYACAK"

"Kara borsa büyük sorun, çok şikayet geldi. Dünya Kupası'na kadar bir şey tespit etmek için bilet devrini kapatmıştık ama bir maçta çözdük. Bundan sonra bilet devri konusunda sıkıntı olmayacak. Ancak 3-4 maça gelmiş, diğer maçlarda kombinesini devretmiş kişilere, bir daha kombine satmayacağız."

"MEŞALE YAKANLARI BİLİYORUZ, STADA GİREMEYECEKLER"

"MEŞALE YAKANLARI BİLİYORUZ, STADA GİREMEYECEKLER"

"Saha olayları nedeniyle Türkiye'de 560.000 lira, Avrupa'da 200.000 euro ceza yedik. Bu sorumsuzluğa kayıt kalamayız. Sorun yaratan kişileri biliyoruz. Sonraki Avrupa maçında bu kişilerin maça girmemeleri için çabalayacağız. Bundan sonraki Avrupa maçında (meşale yakanları) 'biliyoruz bunların kim olduklarını' stada girmemeleri konusunda elimizden geleni yapacağız."

"CAMİADA BİR REHAVET VAR, ÇOK ERKEN"

"CAMİADA BİR REHAVET VAR, ÇOK ERKEN"

"Camiada bir rehavet var, çok erken. Daha gidecek çok yolumuz var. Hep böyle gitmeyecek. Düştüğümüz zamanlar da olacak. Bunu tüm branşlar için söylüyorum."

"HAYIRLI BİR MAĞLUBİYET ALDIK"

"HAYIRLI BİR MAĞLUBİYET ALDIK"

"EuroLeague'de dün akşam hayırlı bir mağlubiyet aldık. O boynu olmayan Sertaç Bey sabaha karşı geldikleri için aramızda yok. Ne kadar mesai harcadıklarını anlatamam. İnanılmaz bir inanmışlık var. Barcelona maçından sonra ümitlerim arttı. Allah nazar değdirmesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah bu sezon hayallerimizin ötesinde başarılar yakalarız."

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Ali Koç son dakika fenerbahçe galatasaray kulübün

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