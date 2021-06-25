Fenerbahçe başkanı belli oldu mu? Fenerbahçe seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sarı- lacivertli takımda başkanlık seçimi devam ediyor. Daha önce yapılması planlanan seçim pnademi nedeniyle haziran ayına ertelenmişti. Fenerbahçe kulübü ve taraftarları tarafından büyük merakla beklenen seçimden Eyüp Yeşilyurt, Engin Verel gibi isimlerin çekilmesi ile başkan adayının kim olacağı araştırılmaya başlandı. Peki Fenerbahçe başkanı belli oldu mu? Fenerbahçe seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe başkanlık seçimleri ne zaman?

Koronavirüs salgını nedeniyle daha önceki tarihlerde yapılması planlanan Fenerbahçe başkanlık seçimi bugün gerçekleşen kongre ile başladı.

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı başladı bu sabah başladı. Tüm üyeler söz hakkın alarak, konuşmalarını gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 25 - 26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek seçimler için kongre bugün saat 10.30'da başladı. 28 bin 902 kongre üyesi ile 107 temsilci üye delege toplamda 29 bin 9 üyenin oy kullandılar. Bu kapsamda oy kullanma işlemi ise 17.00'da sona erdi.

Öte yandan ikinci gün, başkanlık seçiminin yanı sıra yönetim kurulu belli olacak. Bu noktada yeni başkan ile yönetim kurulunda bazı görevlerde yeni sahiplerini buldu.